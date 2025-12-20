Setecientos trabajadores están afectados por ERTE en la provincia

En la provincia hay diez empresas con ERTE vigente debido a motivos económicos, técnicos, organizativos o productivos, con casi 700 trabajadores afectados.

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha informado en el transcurso de la última Comisión de Asistencia al Subdelegado de que en la provincia hay 10 empresas con ERTE vigente por causa ETOP (motivos económicos, técnicos, organizativos o productivos), con 698 personas trabajadoras incluidas y, por tanto, susceptibles de resultar afectadas.

El dato refleja que, aunque el número de empresas se ha reducido en los últimos meses, en comparación con meses anteriores, el volumen de personas incluidas ha aumentado por la incorporación de una empresa de Ólvega con 408 trabajadores.

El subdelegado del Gobierno, Miguel Latorre, ha puesto en valor “la función esencial del SEPE en la protección de las personas desempleadas y en la estabilidad del tejido productivo”, y destacó el esfuerzo del personal para sostener la atención y la tramitación en un contexto de cambios normativos y de nuevas formas de relación con la ciudadanía.

En el capítulo de prestaciones y subsidios, el SEPE ha expuesto la evolución de los ERTE durante el año.

En el mes de octubre hubo 197 trabajadores en ERTE.

En noviembre se incorporó un expediente con gran volumen de personas trabajadoras en la referida empresa ubicada en Ólvega, dedicada al sector de la automoción, lo que elevó el número de trabajadores con derecho a prestación por esta causa a 451, con situaciones que varían desde una jornada hasta un mes completo.

Protección por desempleo

La Comisión analizó también la implantación progresiva de las reformas derivadas del Real Decreto-ley 2/2024, orientadas a simplificar y mejorar el nivel asistencial de la protección por desempleo.

En este marco, la Dirección Provincial avanzó una novedad con impacto directo en 2026: a partir del 1 de enero, el SEPE iniciará el reconocimiento de oficio del Complemento de Apoyo al Empleo (CAE) para determinados beneficiarios de prestación contributiva.

Esta medida busca facilitar la reincorporación laboral con un esquema de compatibilidad que incentiva la aceptación de empleos.

El informe abordó, además, la evolución de criterios en la protección por desempleo de las personas empleadas de hogar, tras los pronunciamientos judiciales que reconocen prestaciones y subsidios con periodos considerados como cotizados al desempleo antes del 1 de octubre de 2022, en tanto se produce la adaptación normativa.