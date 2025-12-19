Las tres zonas con mayor riesgo de incendios en la provincia de Soria

Viernes, 19 Diciembre 2025 18:47

Pinares, Tierras Altas y Valle del Tera son las zonas de la provincia con mayor riesgo de incendios, según el proyecto Biovalor, en el que colaborado Cesefor.

Entre la diversidad de acciones desarrolladas por el proyecto Biovalor, se encuentra la investigación sobre la evaluación de riesgo de incendios en las zonas objeto de estudio —Cuenca, Guadalajara, Soria, Teruel y Zaragoza— para identificar zonas prioritarias de prevención.

La reducción de riesgo de incendios repercute en la protección de la biodiversidad y del suelo, así como de los aprovechamientos forestales y sus cadenas de valor, todo ellos objetivos promovidos por el proyecto Biovalor.

En general, el patrón general observado en las zonas de estudio se divide en riesgo bajo o moderado para las llanuras y mosaicos agrícolas, y en riesgo alto y muy alto en sierras y comarcas montañosas.

Así, las zonas con mayor riesgo de incendios son la Serranía Alta y Baja de Cuenca; la Sierra y Alcarria Alta de Guadalajara; Pinares, Tierras Altas y Valle del Tera en Soria; Bajo Aragón, Hoya de Teruel y Calatayud, en Zaragoza: mientras que Maestrazgo y Serranía de Montalbán se revelan con un riesgo medio-alto.

Por su parte, las zonas de riesgo bajo o moderado son Mancha Alta, en Cuenca; parte de la Alcarria, Serranía Media, Molina de Aragón y Alcarria Baja, en Guadalajara; Cuenca del Jiloca y Serranía de Albarracín, en Teruel; y Daroca, en Zaragoza.

Una de las conclusiones a las que se ha llegado el proyecto Biovalor tras el estudio del Índice Territorial de Riesgo de Incendios (ITRI) en las comarcas agrarias comprendidas en la zona de estudio Biovalor, es que las actuaciones selvícolas han contribuido a una disminución clara del riesgo de incendio.

Estas han consistido principalmente en clareos, reducción de continuidad de copas y gestión o eliminación de biomasa forestal.

La investigación ha aportado datos y conocimiento sobre el que basar la toma de decisiones para conseguir que las actuaciones del proyecto se orientaran a puntos donde el riesgo y la continuidad del combustible hacían más crítica la propagación.

“Las acciones en masas forestales han actuado directamente sobre los factores que hacen que un fuego pase de superficial y controlable a intenso, rápido y difícil de extinguir”, afirma Rocío Gallego, investigadora de Cesefor, socio que ha llevado a cabo esta acción.

En conjunto, la selvicultura preventiva implementada en BIOVALOR confirma la transformación del territorio hacia un escenario más resiliente, reduciendo la severidad potencial, mejorando la capacidad de control y, por tanto, disminuyendo el riesgo global asociado a grandes incendios.

Por un lado, la eliminación de biomasa reduce la carga de combustible en el monte, con lo que se rompen los corredores de propagación, especialmente en laderas y masas continuas, y además el fuego tiende a ser menos agresivo.

El aumento de separación entre copas reduce la probabilidad de transición a incendios de copas, que son los más severos y complejos de controlar. Al bajar intensidad y actividad de copas, se reduce la extensión de áreas donde, por seguridad y medios disponibles, el control sería inviable o extremadamente difícil.

Finalmente, los tratamientos selvícolas no solo mejoran el rodal tratado, sino que generan áreas de menor combustibilidad que ayudan a facilitar las labores de extinción si se produce un incendio.

El proyecto, que coordina el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), y en el que participan además la Fundación Centro de Servicios y Promoción Forestal y de su Industria de Castilla y León (CESEFOR), el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA), la Asociación Forestal de Soria (Asociación de Propietarios Forestales de Soria (ASFOSO) y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea-Next Generation EU. Ha estado dotado con una subvención de 1.858.863,35 euros.