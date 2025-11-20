Diputación felicita a la Casa de Soria en Valencia por su premio nacional
La Diputación provincial de Soria ha transmitido su felicitación a la Casa de Soria en Valencia por el Premio Castilla y León en el Exterior, en su categoría “Centro castellano y leonés en España” publicado hoy en el Boletín Oficial de Castilla y León que ha fallado la Consejería de Presidencia a través de la Dirección de Acción Exterior dotado con 6.000 euros.
Serrano en la FEMP: "si en Soria seguimos perdiendo habitantes, se cierra el telón"
El Camino Castellano-Aragonés del Camino de Santiago, reconocido como "tradicional"
El presidente de la Diputación, Benito Serrano, ha transmitido su felicitación al presidente de la Casa de Soria en Valencia, David Berrojo, y a todos los miembros que forman parte de la misma.
Serrano le ha manifestado al presidente de la Casa de Soria en Valencia que “este logro es gracias a un gran trabajo por tu parte y por todas las personas que formáis parte de la casa de Soria. Sois un gran escaparate de lo que somos y un ejemplo de lo que es posible hacer desde la distancia. Una muestra de enorme amor a la tierra”.
”Un premio merecido para estos grandes embajadores de Soria en la Comunidad Valenciana, acercando la provincia soriana a las tierras valencianas, y siempre dispuestos a arrimar el hombro a las duras y a las maduras", ha resaltado.