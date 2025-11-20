Diputación felicita a la Casa de Soria en Valencia por su premio nacional

Jueves, 20 Noviembre 2025 14:27

La Diputación provincial de Soria ha transmitido su felicitación a la Casa de Soria en Valencia por el Premio Castilla y León en el Exterior, en su categoría “Centro castellano y leonés en España” publicado hoy en el Boletín Oficial de Castilla y León que ha fallado la Consejería de Presidencia a través de la Dirección de Acción Exterior dotado con 6.000 euros.

El presidente de la Diputación, Benito Serrano, ha transmitido su felicitación al presidente de la Casa de Soria en Valencia, David Berrojo, y a todos los miembros que forman parte de la misma.

Serrano le ha manifestado al presidente de la Casa de Soria en Valencia que “este logro es gracias a un gran trabajo por tu parte y por todas las personas que formáis parte de la casa de Soria. Sois un gran escaparate de lo que somos y un ejemplo de lo que es posible hacer desde la distancia. Una muestra de enorme amor a la tierra”.

”Un premio merecido para estos grandes embajadores de Soria en la Comunidad Valenciana, acercando la provincia soriana a las tierras valencianas, y siempre dispuestos a arrimar el hombro a las duras y a las maduras", ha resaltado.