El Gobierno impulsa mayor protección financiera de clientes en créditos al consumo

Miércoles, 07 Enero 2026 18:43

El Consejo de Ministros ha abordado un anteproyecto de ley para regular los créditos al consumo que, además, transpone dos directivas europeas. El texto saldrá de manera inmediata a audiencia pública, junto con un real decreto que lo desarrolla.

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha afirmado que esta reforma integral protege al consumidor, evita situaciones de sobreendeudamiento y aumenta la transparencia y la rendición de cuentas en este segmento del mercado de créditos.

El crédito al consumo, según ha apuntado Cuerpo, alcanzó los 114.000 millones de euros en noviembre de 2025, en torno al 15% del total del crédito a los hogares, un máximo histórico.

El segmento de los microcréditos o créditos de alto coste ronda el 0,5 por ciento del total, pero afecta al 9 por ciento de las operaciones y es particularmente relevante en los hogares de menor renta.

La normativa propuesta limita, en primer lugar, los costes asociados a los créditos al consumo, diferenciando entre un régimen general y otro específico para los préstamos de alto coste.

En cuanto al régimen general, el límite se publicará trimestralmente de manera anticipada por parte del Banco de España y será decreciente conforme aumente el importe del crédito: a mayor importe, menor límite de costes para los consumidores.

Hasta la entrada en vigor del real decreto, el límite se establece temporalmente en el 22 por ciento.

Cuerpo ha destacado que este afecta a los nuevos créditos, pero también al 'stock' de las tarjetas 'revolving' (las que disponen de un límite de crédito determinado, que puede devolverse a plazos): uno de cada cuatro préstamos de estas tarjetas tendrá que revisarse a la baja para los consumidores.

Respecto al régimen de los préstamos y los microcréditos de alto coste, se limita el interés mensual al 4 por ciento y la comisión máxima de apertura, al 5 por ciento o 30 euros.

Además, el anteproyecto introduce una serie de prevenciones adicionales: establece un mínimo de 3 cuotas mensuales y limita los costes por amortización anticipada. También fija un plazo mínimo de 24 horas para la aprobación de este tipo de créditos y refuerza la información sobre todas las condiciones (de hecho, prohíbe que la publicidad se refiera exclusivamente a la inmediatez del crédito).

Otra novedad fundamental es que solo podrán conceder créditos al consumo entidades autorizadas por el Banco de España. Además, los prestamistas de alto coste contarán con un régimen especial de conducta. "Abogamos por la profesionalización de esta figura y por el aumento de la transparencia en este segmento", ha indicado Cuerpo.

El ministro ha explicado que el microcrédito promedio en la actualidad es de 300 euros a 30 días, con un coste de 103 euros. Con la nueva normativa, si se cumple el plazo mínimo de 3 meses, el coste como máximo sería de 40 euros.

Y si el consumidor se decide por la amortización anticipada, el coste máximo sería de 20 euros.