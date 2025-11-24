La Diputación activa en Tierras Altas el operativo invernal por nevadas

Lunes, 24 Noviembre 2025 15:36

La Diputación Provincial de Soria ha desplegado del 20 al 23 de noviembre, por primera vez en esta temporada, su dispositivo de vialidad invernal para garantizar la seguridad y la circulación en la red provincial de carreteras ante el episodio de nevadas y frío polar que ha afectado especialmente a la zona norte de la provincia.

La Diputación de Soria activa el operativo invernal ante el episodio de nevadas y frío polar

En la primera salida de la temporada, el jueves 20 de noviembre, el Departamento de Vías Provinciales movilizó siete camiones quitanieves para realizar tratamientos preventivos en la zona norte y trabajos de retirada de nieve en la carretera SO-830, que conecta el cruce de Vinuesa con el Puerto de Santa Inés y Villoslada de Cameros.

Esta vía, una de las más complejas por su altitud, 1.700 metros, el punto más alto de la red provincial, es atendida por la Diputación en virtud del convenio de vialidad invernal con la Junta de Castilla y León.

Ante la llegada de la tormenta, se volvió a activar el operativo, de cara al viernes 21 de noviembre, para el tratamiento preventivo y la retirada de nieve en toda la red provincial.

En esta jornada han intervendio siete camiones quitanieves de la Diputación, un vehículo de la Mancomunidad de Tierras Altas, cuatro equipos de las empresas adjudicatarias de Hernando y Dueñas, Canteras Blocona, Nivelaciones y Desmontes Esama, y Hermanos Dueñas.

Este despliegue ha permitido cubrir de forma coordinada las distintas zonas asignadas del territorio.

Durante la jornada del sábado, 22 de noviembre, se activaron tres camiones quitanieves de la Diputación y dos de la Mancomunidad de Tierras Altas para intervenir en los puntos más conflictivos del norte provincial y áreas cercanas al Moncayo.

Los trabajos concluyeron alrededor de las 12:30 horas.

En el operativo, del domingo 23 de noviembre, intervino de nuevo en la carretera SO-830, en el término de Montenegro de Cameros, realizando un tratamiento preventivo mediante esparcido de sal.

Este lunes está prevista una nueva salida en la SO-830 ante los avisos de nevadas vigentes hasta el miércoles.

Según la previsión meteorológica, las condiciones comenzarán a mejorar a partir del jueves.

La Diputación de Soria ha reconocido en un comunicado el trabajo del personal del Departamento de Vías Provinciales, así como la colaboración de la Mancomunidad de Tierras Altas y de las empresas adjudicatarias. Su actuación coordinada ha permitido mantener la seguridad y la accesibilidad en las vías más sensibles de la provincia durante este episodio de frío y nieve.