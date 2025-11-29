Informe favorable para renovar espacio expositivo de yacimiento de Los Casares

Sábado, 29 Noviembre 2025 17:38

La Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de la Junta en Soria ha informado favorablemente esta semana el expediente promovido por la Diputación Provincial para la renovación del espacio expositivo existente en el yacimiento de Los Casares, en San Pedro Manrique, así como la señalización del yacimiento desde la zona de aparcamiento junto a la carretera SO-630.

El espacio expositivo, situado fuera del área delimitada del yacimiento, está formado por construcciones de madera en forma de ‘U’ con cubrición ligera de chapa.

La madera presenta un estado de conservación regular, con diversos desperfectos y se propone reparar los daños, lijar la superficie y aplicar una capa de esmalte de poliuretano flexible, sin especificar el color, aunque en los fotomontajes se aprecia en tono blanco.

Además, se prevé la colocación de vinilos decorativos en las paredes y la renovación de los paneles informativos.

En la zona de estacionamiento, que se encuentra dentro de la zona de protección de una posible vía romana, se instalará una señal de localización del yacimiento de 4 x 1 metros, una mesa interpretativa con una posición de Realidad Aumentada (AR) y dos señales de direccionamiento.

Al informe favorable se han añadido los siguientes comentarios: antes de ejecutar el proyecto, se deberá presentar la ubicación de los carteles, así como su diseño y contenido, además, el color de la caseta será preferiblemente en tonos ocres o terrosos, valorándose el uso de barnices de poliuretano para la madera y el proyecto incluirá un plan de mantenimiento y conservación.

En este expediente también se propone a la Diputación Provincial de Soria unificar el diseño y composición de la cartelería vinculada a los yacimientos dentro del proyecto ‘Celtiberia Soriana’.