La Diputación conmemora el Día de las Personas con Discapacidad en San Pedro Manrique

Martes, 02 Diciembre 2025 14:08

La Diputación provincial ha conmemorado este martes el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, bajo el lema “La capacidad extraordinaria de ser capaz”, con un acto celebrado en San Pedro Manrique.

Esta jornada se presenta como una oportunidad esencial para seguir avanzando en la visibilización, el reconocimiento y la plena inclusión de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad.

La diputada del área de Servicios Sociales, Laura Prieto, ha señalado que el objetivo de esta conmemoración “no es solo dar a conocer las realidades que viven las personas con discapacidad, sino también poner en valor sus capacidades, talentos y contribuciones”.

Asimismo, ha destacado la importancia de fomentar la sensibilización, el respeto y la empatía, derribando las barreras físicas y mentales que todavía persisten en nuestro entorno.

Este año, la jornada se ha desarrollado con la intención de subrayar que la discapacidad no debe entenderse como una limitación, sino como una forma diversa de estar en el mundo, con habilidades únicas.

La Diputación ha contado con la participación de Irene Villa, escritora, periodista y psicóloga ampliamente reconocida por su trayectoria vital y profesional marcada por la superación, la resiliencia y su compromiso con la inclusión.

Ante casi un centenar de personas reunidas en el Centro Social del municipio, ha impartido la conferencia “Resiliencia y deporte”, en la que ha ofrecido una visión inspiradora a partir de su propia experiencia, ampliamente conocida en la sociedad española.

Durante su intervención, Villa ha reflexionado sobre cómo transformar el dolor en crecimiento, la importancia de mantener una actitud positiva ante la adversidad y la manera en que los desafíos pueden convertirse en oportunidades de desarrollo personal y colectivo.

Su mensaje ha supuesto una valiosa aportación para ampliar la mirada social hacia la discapacidad.

Para la celebración de esta jornada, la institución provincial ha invitado a miembros de asociaciones de personas con discapacidad, familiares, personal técnico de diferentes entidades y centros de atención, alumnado de primaria del colegio local, así como a vecinos y vecinas de San Pedro Manrique.

La Diputación de Soria mantiene una estrecha colaboración con más de una veintena de asociaciones del tercer sector, muchas de ellas que trabajan por la igualdad y la inclusión de las personas en materia de discapacidad.

Por ello, en el día de hoy se ha puesto a disposición estas asociaciones un autobús que pudiera acercar a de los representantes de algunas de estas hasta San Pedro Manrique. Han podido asistir entidades como ASAMIS, Cruz Roja Soria, FADISO, ASOVICA, ASPACE, PARKINSON, ANDE SORIA, entre otras.

“Solo desde el encuentro, el diálogo y la escucha mutua podremos construir una sociedad más justa, inclusiva y diversa, donde todas las personas tengan cabida y sean reconocidas en igualdad de condiciones”, ha expresado Prieto.

“La obligación de nuestra vida es ser felices y hacer felices a quienes nos rodean”, ha reiterado.