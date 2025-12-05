Tierras Altas realiza con "éxito" dos cursos para fomentar emprendimiento en comarca

La Mancomunidad Tierras Altas de Soria ha realizado con "éxito" dos cursos para fomentar el emprendimiento, dentro de su proyecto "Pidista II", subvencionado por el MITECO,

El proyecto forma parte de la convocatoria de 2023 de proyectos promovidos por entidades locales para innovación territorial, la reactivación de la actividad socioeconómica y la lucha contra la despoblación.

Los dos cursos se han realizado en colaboración con la empresa de formación Ensenia; en concreto se ha formado a seis personas en el primero y a doce en el segundo, muchos de ellos jóvenes y mujeres, dando cumplimiento a la línea de actuación.

Esta mancomunidad también ha adquirido un remolque Food-Truck, con el mismo proyecto aprobado por el MITECO, para hacer realidad acciones de emprendimiento en la comarca.

Este mismo mes se aprobará el expediente de concesión de servicios del remolque Food-Truck, para ofrecer menús a domicilio a las personas mayores y con movilidad reducida de la comarca, así como poder acudir a eventos culturales y sociales de Tierras altas, dinamizando así una comarca tan despoblada como la nuestra.

La Mancomunidad seguirá trabajando en proyectos de otras convocatorias del MITECO para la reactivación socioeconómica y la lucha contra la despoblación.