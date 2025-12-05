El Burgo de Osma ilumina esta tarde la Navidad

Viernes, 05 Diciembre 2025 08:38

El Burgo de Osma arrancará este viernes la Navidad con el encendido de la iluminación navideña.

La cita será a las seis de la tarde en la plaza Mayor y contará con la amenización de los alumnos de la escuela de la Asociación Musical Amigos de El Burgo de Osma.

Un año más, desde el Ayuntamiento se apuesta por llenar el pueblo de luz y actividades durante estos días para que los vecinos tengan más motivos para echarse a la calle y disfrutar.

También, así se pretende incentivar las compras en los establecimientos locales donde puede encontrase cualquier producto para estos días.

Siguiendo con una línea marcada ya hace varios años, el Ayuntamiento continúa invirtiendo en la renovación y ampliación de la iluminación navideña. Además, se ha preparado un intenso programa de actividades, casi diarias, para todos los públicos.

Tras la iluminación de mañana, el prólogo de la Navidad se vivirá con los actos del puente de la Constitución y la Inmaculada.

El sábado, a las ocho de la tarde en el salón de usos múltiples, se presentará un libro de poemas escrito por el artista local Luis Viguera Alonso.

El lunes, la marcha contra el cáncer alcanzará su sexta edición con salida a las once de la mañana desde la plaza Mayor.

La actividad se retomará el jueves 11 con una conferencia a cargo del doctor Jesús Lafuente titulada “Cuidar nuestra microbiota para no enfermar”.

Ese viernes habrá teatro de títeres, el sábado concierto de Navidad con la Orquesta Sinfónica Euroamericana “Los Amantes de Teruel” y el domingo representación de Las Posadas con niños de la parroquia.

La entrega de premios de los concursos literarios y las becas de estudio se llevará a cabo el día 18 con la compañía de un concierto del Cuarteto Ensamble de Madrid.

La apertura oficial de la Navidad será el día 20 de diciembre con el pregón en el Centro Polivalente a cargo de Antonio Callejas Hernando. En ese mismo acto ofrecerá su tradicional concierto la banda de la Asociación Musical Amigos de El Burgo.

Ya con los niños de vacaciones, arrancará el festival de cine infantil que este año proyectará tres sesiones en el cine Rubio Montiel.

También, habrá parque infantil durante tres días en el Centro Polivalente.

Además, la Escuela de Folklore saldrá dos días a la calle, la Coral Federico Olmeda ofrecerá su concierto en la Iglesia del Carmen y se celebrará una noche de humor con Ángel Ordóñez en San Agustín.

El fin de año llegará con la XXVI Carrera Popular San Silvestre Burgense que dejará la tarde para celebrarse a mediodía por un circuito urbano.

Para arrancar 2026, volverá tres días la pista de hielo para niños y adultos.

El cine dejará paso al teatro infantil y habrá talleres infantiles mientras los pajes recogen las cartas a los Reyes Magos.

La música de esa semana correrá a cargo de la Banda Joven.

El cierre de la Navidad lo pondrá la Gran Cabalgata de sus Majestades los Reyes Magos que saldrá del Centro Polivalente para visitar las residencias de la tercera edad. Tras pasar por la Ciudad de Osma, terminará recorrido en la plaza Mayor de El Burgo.