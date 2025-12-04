El Burgo de Osma convierte sus calles en gran juego de misterio para toda la familia

Jueves, 04 Diciembre 2025 16:59

El Ayuntamiento de El Burgo de Osma pone en marcha mañana, de forma totalmente gratuita, el juego de escape urbano, “La llama” de “Mistery Experience: El Burgo de Osma”, una propuesta lúdica y turística pensada para familias y grupos de amigos que quieran conocer la localidad de una manera diferente, a través de pistas, enigmas y recorridos por sus principales atractivos monumentales.

El juego transforma el casco histórico de El Burgo de Osma en un tablero al aire libre en el que los participantes deben ir superando pruebas, resolviendo misterios y siguiendo un hilo narrativo que les conduce por lugares como la catedral gótica, la Plaza Mayor, la muralla o el entorno del castillo, iconos del patrimonio local que concentran buena parte del interés turístico del municipio.

Gracias a este formato, la experiencia combina ocio, cultura y turismo activo, favoreciendo que el visitante descubra rincones y detalles de la villa medieval mientras se divierte en grupo.

“La llama” de “Mistery Experience: El Burgo de Osma” está especialmente orientado al turismo familiar, con un nivel de dificultad accesible y un diseño pensado para que puedan disfrutar juntos adultos, jóvenes y niños. El juego se desarrolla en la vía pública, en un entorno seguro y peatonal, e invita a trabajar en equipo, observar con atención el entorno y despertar el interés por la historia, la cultura, la tradición y el patrimonio local.

La iniciativa se enmarca en la estrategia del Ayuntamiento para reforzar la oferta de ocio de calidad ligada al importante patrimonio histórico y cultural de la villa, reconocida por su catedral, su entramado urbano medieval y sus recursos gastronómicos.

Con propuestas como esta, el municipio busca consolidarse como destino de escapadas de fin de semana y vacaciones en familia, ampliando el abanico de actividades más allá de las visitas tradicionales. Una experiencia lúdica e inmersiva que busca que los jugadores puedan disfrutar de la gastronomía, las tapas y el ocio de la Villa, mientras resuelven los enigmas del juego.

Un juego que se puede empezar a jugar desde ahora mismo y en cualquier horario, al aire libre por las calles de la localidad en grupos recomendados de 2 a 5 personas, aunque se puede jugar de forma individual o en grupos más numerosos. Un juego que es gratuito y accesible a todas las edades, familias, grupos de amigos y visitantes interesados en el turismo cultural y de misterio.

Un juego que se puede desarrollar en unos 60 minutos y al que se puede acceder desde este enlace:

https://misteryexperience.com/el-burgo-de-osma/