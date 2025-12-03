Calatañazor aprueba ordenanza para registro de uniones de hecho

Miércoles, 03 Diciembre 2025 08:48

El Ayuntamiento de Calatañazor ha aprobado de forma definitiva la ordenanza municipal que regulará a partir de ahora el registro de uniones de hecho o uniones no matrimoniales.

https://bop.dipsoria.es/index.php/mod.documentos/mem.descargar/fichero.documentos_2701_d260956e%232E%23pdf

Esta ordenanza se ha sometido al preceptivo plazo de exposición al público, sin que se hayan presentado alegaciones durante el mismo.

Podrán inscribirse en este registro las uniones estables constituidas por personas de distinto o del mismo sexo y las familias derivadas de las mismas, así como las modificaciones y terminación de dicha unión cualquiera que sea la causa.

Al menos uno de los miembros de la unión civil deberá estar empadronado en el municipio de Calatañazor, según establece la ordenanza.

Serán objeto de la inscripción la declaración de constitución y extinción de las citadas uniones civiles, así como modificaciones e incidencias relativas a las mismas siempre que no sean susceptibles de inscripción de otro Registro Público y los convenios reguladores de las relaciones entre sus miembros y las declaraciones que afecten de forma relevante a la unión no matrimonial, siempre que no sean susceptibles de inscripción o anotación en otro instrumento o registro público y no sean contrarias al ordenamiento jurídico

Las Inscripciones en el Libro Registro podrán ser de tres tipos: constitutivas, marginales y de baja.