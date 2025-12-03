La Junta programa 17 actividades culturales en la provincia durante diciembre

Miércoles, 03 Diciembre 2025 09:13

La provincia de Soria acogerá hasta 17 estas actividades culturales organizadas por la Junta de Castilla y León en diciembre, de un total de 544 actividades en la Comunidad.

A través de la red de centros culturales dependientes de la Junta, la ciudadanía podrá disfrutar de una variada oferta que incluye exposiciones, conciertos, representaciones teatrales, recitales poéticos y actividades dirigidas al público infantil, que reafirman el compromiso de la Junta con la promoción de la cultura en todo el territorio, acercando propuestas de calidad a públicos de todas las edades y apoyando tanto a los creadores locales como a las grandes producciones culturales de ámbito nacional.

La Biblioteca Pública de Soria exhibe la exposición fotográfica ‘Campos de Castilla’, de César Sanz Marcos, en el marco del 150 aniversario del nacimiento de Antonio Machado.

La muestra reúne 42 fotografías inéditas inspiradas en los versos del poeta, acompañadas de una cuidada selección bibliográfica relacionada con su obra, en una propuesta que conecta imagen y poesía.

La exposición, ubicada en la planta baja, puede visitarse desde el 24 de octubre hasta el primer tercio del próximo año.

Por su parte, el Archivo Histórico Provincial de Soria acoge la exposición ‘Casiano Alguacil (1832-1914). Un fotógrafo por descubrir’, enmarcada en la I Jornada del Centro Nacional de Fotografía. La muestra puede visitarse durante todo el mes, de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas, con entrada libre.

Artes escénicas

La programación escénica de diciembre arranca el martes 2, a las 20.30 horas, en el Centro Cultural Palacio de la Audiencia de Soria, con la representación de ‘Feliz día’, de Sutottos Compañía Argentina, dentro de la Red de Teatros. Un día después, el miércoles 3, a las 19.00 horas, la Biblioteca Pública de Soria acoge ‘El cuento de nunca acabar: Carmen Martín Gaite’, de Azar Teatro, un homenaje a la escritora salmantina que recorre su vida y su obra a través de distintos fragmentos literarios.

La programación continúa el sábado 13, a las 20.00 horas, con ‘Candidaxtas’, de Ronco Teatro, que se representará en El Fuerte de Ágreda dentro de la Red de Circuitos Escénicos. Finalmente, el domingo 14, a las 20.30 horas, el Centro Cultural Palacio de la Audiencia acogerá ‘Los yugoslavos’, de Producciones Off, también dentro de la Red de Teatros.

Música

La propuesta musical del mes llega de la mano del concierto ‘Clásicos navideños’, a cargo del Cuarteto Tizona, que se celebrará el viernes 12, a las 19.00 horas, en la Biblioteca Pública de Soria. El ensemble ofrecerá una selección de villancicos populares, como ‘El tamborilero’ o ‘Campana sobre campana’, junto a fragmentos de obras clásicas como ‘El invierno’ de Vivaldi y el ‘Concerto Grosso op. 6’ de Corelli.

Conferencias

Dentro del ámbito literario y de la animación a la lectura, el miércoles 10, a las 18.30 horas, la Biblioteca Pública de Soria acogerá el recital poético de Mar Benegas, una de las voces más destacadas de la poesía infantil en el panorama nacional. En esta sesión para todos los públicos, las palabras se transformarán en juego, música y emoción compartida. La actividad se enmarca dentro del Festival de Amigos de la Literatura Infantil y Juvenil.

Actividades infantiles

El programa infantil se inicia el martes 9, a las 18.30 horas, con el cuentacuentos familiar de Estrella Ortiz, que llegará a la Biblioteca Pública de Soria acompañada de su personaje Rotundifolia, en una sesión llena de relatos rimados y objetos-libro. La programación continúa el sábado 13, a las 12.00 horas, con ‘Los cuentos de la lana’, de Líbera Teatro, dentro del ciclo BiblioEscena 2025, una historia que combina tradición, humor y valores.

El viernes 19, la Biblioteca acogerá ‘Todos sus patitos’, de Baychimo, un espectáculo de teatro para bebés de 2 a 5 años que se presenta en dos sesiones, a las 17.30 y 18.30 horas. Los días 22 y 23, en doble pase a las 11.00 y 12.30 horas, se desarrollará el Taller de repujado, una propuesta creativa para niños de 6 a 9 años en la que elaborarán adornos navideños en metal.

La programación familiar se completa el viernes 26, a las 20.30 horas, con ‘La Bella Durmiente, el musical de tus recuerdos’, de Trencadís Producciones, en el Centro Cultural Palacio de la Audiencia dentro de la Red de Teatros. El sábado 27, la Biblioteca ofrece una doble cita con la primera infancia: a las 11.30 horas, ‘A manchas o a rayas’, para bebés de 6 meses a 3 años, y a las 12.30 horas, Cuentos de la regadera, cuentacuentos familiar a partir de 5 años, ambas actividades a cargo de Trastadas.

Finalmente, el lunes 29 se celebrará el taller ‘Campanas de viento’, para niños de 3 a 5 años, y el martes 30 el Taller navideño de marionetas, dirigido a público infantil de 6 a 9 años. Todas las actividades infantiles requieren inscripción previa.

Con esta programación diversa, la Junta de Castilla y León demuestra su apuesta por una cultura accesible y descentralizada, que impulsa la educación patrimonial, el fomento de la lectura, la difusión del arte y la dinamización cultural del medio rural.