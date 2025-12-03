Los celestes prueban su progresión este miércoles en Soria ante el C.V. Manacor

Grupo Herce Soria recibe esta tarde noche al Manacor, uno de los equipos más fuertes de la Superliga en un choque que se afronta como un auténtico tets sobre las posibilidades del equipo soriano.

El encuentro de la séptima jornada, intersemanal, comenzará a partir de las 20.00 horas en el pabellón de Los Pajaritos.

Grupo Herce Soria Voleibol, segundo en la tabla, recibe en casa al Conectabalear CV Manacor, tercero, en un duelo de altos vuelos.

Seguro que saltarán chispas en el Pabellón Municipal de Los Pajaritos entre los pupilos de Alberto Toribio y los de Alexis González.

Toribio ha reconocido que el partido ante Manacor servirá para medirse dónde se encuentra en su progresión en este inicio de temporada exitoso, donde sólo conoce la victoria en los seis partidos disputados.

“Cada vez nos vamos pareciendo más a lo que queremos", ha reconocido.

Toribio ha advertido que ante este rival exigente como Manacor necesitan estar al límite si quieren ganar.

“Es un encuentro para medirnos dónde estamos y que será interesante para ver cómo respondemos a esta exigencia", ha reiterado.

La séptima jornada incluye duelos clave para la clasificación antes del corte para la Copa del Rey.

Arrancará con cuatro partidos de equipos necesitados de victorias, Instercap Asisa Tarragona SPSP en casa ante Conqueridor Valencia y Servigroup Playas de Benidorm en su visita al Bus leader San Roque.

A la vez, el líder CV Guaguas visita el pabellón del UC3M Voleibol Leganés y el aspirante CV Melilla viaja a Tenerife para medirse al Cisneros La Laguna.

El jueves se cerrará la jornada con el Pamesa Teruel Voleibol ante Unicaja Costa de Almería, un choque importante para dos clubes que quieren mejorar su posición.