El Sporting no acusa rotaciones y supera por 3-1 al Universidad de Burgos

Lunes, 01 Diciembre 2025 14:50

El Moreno Sáez Sporting no cede al frente de la clasificación del Grupo A de la Primera División Masculina, tras sumar este sábado su octavo triunfo en nueve jornadas.

Fotografía: Carlos Arlegui

Por 3-1 (25-23, 15-25, 25-15 y 25-15) ante el Universidad de Burgos CVB lograron la victoria los sorianos en el partido de la temporada en el que mayor fue la aportación de los menos habituales.

Debutó la última incorporación, Aarón Molina, y el punto definitivo del encuentro lo firmó Fernando Soria, el capitán del Moreno Sáez Sporting.

Los sorianos se consolidan al frente de la tabla y mantienen los cuatro puntos de diferencia sobre el Club Voleibol Oviedo, al que recibirán el próximo 20 de diciembre, en la última jornada de la primera vuelta.

Una semana antes, el Sporting visitará al CyL Palencia 2026, tercero, al que aventaja en seis puntos.

Al equipo dirigido el sábado por Alejandro Vinuesa le costó entrar en juego.

De hecho, el Universidad de Burgos CVB llegó a disponer de una clara ventaja en el primer parcial (15-18). Los errores visitantes y su ritmo superior de juego permitieron que el Moreno Sáez Sporting se anotara la primera manga, lo que no conllevó que mantuviera la intensidad. Vinuesa pidió el primer tiempo muerto del segundo juego con 2-7 en el electrónico.

El Universidad de Burgos CVB estaba aprovechando al máximo los errores locales y terminaría empatando la contienda.

El primer equipo masculino del Sporting Santo Domingo Club Voleibol Soria acumula ocho victorias en la temporada de su regreso a la Primera División, aunque ninguna de ellas la ha logrado en tres sets.

Tanto en el tercer como en el cuarto parcial quedó patente la superioridad del Moreno Sáez Sporting.

La contundencia ofensiva por las alas apareció en los compases iniciales del tercer juego, lo que facilitó que los sorianos se despegaran en el marcador y que comenzaran a gozar de protagonismo los menos habituales.

Pablo Blanco había sido el líbero titular y en ese puesto también jugaría después el juvenil Mateo Sanjuán, al igual que tendrían su oportunidad Alejandro Gómez, Raúl Pascual, Fernando Soria y el debutante Aarón Molina.

Hacía mucho tiempo que el Moreno Sáez Sporting no alineaba a doce jugadores en el mismo partido. El cuadro entrenado por Álvaro Hernández y Alejandro Vinuesa descansará el próximo fin de semana y jugará en la cancha del CyL Palencia 2026 el 13 de diciembre.