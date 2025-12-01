Daniel Marín, medalla de bronce en Campeonato de España sub-15

Daniel Marín, del Club Bádminton Soria-CS24, ha dado la agradable sorpresa en el Campeonato de España sub-15 al hacerse con la medalla de bronce en la modalidad de doble masculino haciendo pareja con el vallisoletano Nuno Alonso.

Sin duda era una pareja que, sin ser cabeza de serie, tenía muchas opciones de avanzar en el cuadro y cuyo nivel de juego iba aumentando tras acceder al pódium en el Internacional de España celebrado hace unas semanas.

Tras un partido de previas relativamente cómodo, en los octavos de final le esperaba una pareja gallega, que partían como cabezas de serie.

Tras un primer set vencido por los orensanos, un segundo juego vencido por 24-22 le permitió llegar hasta el tercero donde se impusieron por 21-11.

En la fase de cuartos de final, se enfrentaron a los terceros favoritos, una pareja del Club Bádminton Pamplona a los que derrotaron por dos juegos a cero y con lo que se aseguraban, al menos, la medalla de bronce.

En la tarde del sábado estaba programada la semifinal con rivales de Galicia.

Los dos primeros juegos fueron obtenidos por cada una de las parejas por un idéntico marcador de 21-16.

El tercero empezó con ligera ventaja para Daniel y Nuno pero durante el último tramo del juego el empate fue la tónica habitual con puntos de partido para ambas parejas hasta ceder la pareja soriana-vallisoletana por un tanteo de 27-25.

Tras la decepción de tener cercana la medalla, este metal debe poner en valor el esfuerzo de Daniel durante varias temporadas previas y el trabajo de la cantera soriana que continúa conquistando triunfos en diversas categorías del escenario nacional.

En el cuadro femenino, Jimena Ayllón rozó el pódium en las dos modalidades que disputaba dado que se vio apeada en la ronda de cuartos de final. Especialmente estuvo cerca en el doble femenino donde, de nuevo por dos puntos en el tercer set, no pudo llegar a la ronda de semifinales. Sin duda, Jimena se consagra, pese a no lograr metal, entre una de los mejores jugadores a nivel nacional.

Finalmente, cabe destacar los octavos de final logrados por el propio Daniel Marín en el cuadro de individual y la misma ronda para Aarón Barrera dentro de los dobles masculinos.

Además, Daniela Corchón, reciente campeona de España sub-19, viajó a Cartagena para disputar el Campeonato de España sub-23, una competición que no estaba inicialmente en su planificación pero dado el excelente estado de forma actual quiso medirse con jugadoras de mayor experiencia.

Sin ningún objetivo inicial, Daniela disputó los encuentros sin ninguna presión llevando a plantarse en cuartos de final tanto de individual y dobles venciendo en el camino a la actual subcampeona sub-19 de individuales.

De nuevo, Daniela se vio en posición de obtener una medalla nacional sin embargo no pudo vencer ninguno de los dos encuentros de la ronda previa a semifinales. La joven soriana pone un fantástico fin de temporada, que, sin haber logrado medalla en esta cita, se confirma como una de las rivales de mayor nivel en la categoría absoluta que estrenará a partir de enero.