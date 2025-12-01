La carga fiscal municipal de El Burgo es de 521 euros

Lunes, 01 Diciembre 2025 15:08

La carga fiscal media de los habitantes de El Burgo de Osma-Ciudad de Osma es de 521 euros al año mientras la media de España se sitúa en 705 euros y la de Soria capital sube hasta los 864 euros.

La carga fiscal municipal es la suma de todos los tributos, impuestos y tasas, que un ciudadano debe pagar a su ayuntamiento como son el IBI, el impuesto de vehículos y otros.

El alcalde burgense, Antonio Pardo, ha resaltado en esta materia que “la economía no la hace el Ayuntamiento, la hacen los ciudadanos, el Ayuntamiento está para gestionar y estos datos son la prueba de cómo se hace”.

El municipio burgense ha conseguido esta cifra sin tener que arrastrar deuda financiera desde hace años tal y como quedó también de manifiesto en la última sesión plenaria en la que se aprobó el presupuesto para 2026.

Los vecinos burgenses tampoco pagan el Impuesto de Plusvalías que sí está vigente en otras localidades.

Pese a mantener una baja carga fiscal, desde el Ayuntamiento se ofertan al cien por cien de rendimiento un gran número de servicios.

Entre ellos están las numerosas actividades culturales y festivas que se programan durante todo el año, el apoyo a las asociaciones, el mantenimiento de instalaciones municipales y vías públicas y un sinfín de servicios que gozan de una excelente atención y calidad.