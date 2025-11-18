El IES Santa Catalina fomenta inclusión y sentimiento europeo con Erasmus+"Imagine"

Martes, 18 Noviembre 2025 08:49

El IES Santa Catalina de El Burgo de Osma ha puesto en marcha el proyecto Erasmus+ “IMAGINE”, una iniciativa europea de 18 meses de duración que se desarrollará hasta junio de 2026.

El programa busca formar al profesorado en nuevas metodologías, fomentar la inclusión educativa y fortalecer el sentimiento de pertenencia a Europa, especialmente significativo en un entorno rural como el nuestro.

El proyecto contempla movilidades para profesorado, que ya ha participado en cursos de formación y en experiencias de job shadowing o aprendizaje por observación en centros europeos de Portugal, Irlanda, Austria y Suecia.

Estas acciones permiten enriquecer la práctica docente e incorporar estrategias innovadoras al día a día del aula.

La joya de la corona será la movilidad del alumnado en primavera, que ofrecerá a estudiantes del centro la posibilidad de viajar a Alemania, Francia y Bélgica.

Durante estas estancias, además de convivir con jóvenes europeos y mejorar sus competencias lingüísticas y culturales, tendrán la oportunidad de conocer de cerca las instituciones comunitarias, con visitas programadas a las instituciones europeas en Estrasburgo y Bruselas.

Con “IMAGINE”, el IES Santa Catalina refuerza su compromiso con la apertura internacional, la inclusión y la innovación educativa, acercando Europa al alumnado y profesorado del centro y contribuyendo a crear una escuela más conectada con el futuro.