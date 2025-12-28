Berlanga de Duero celebra la primera concentración de carritos de compra

Domingo, 28 Diciembre 2025 15:32

Berlanga de Duero ha celebrado este domingo, festividad de los Santos Inocentes, la I Concentración de carritos de la compra.

Una veintena de vecinos han puesto en marcha esta iniciativa y han abierto el programa con una reunión, al mediodía, de participantes y simpatizantes en la plaza Mayor, acompañados de sus carritos de la compra, convenientemente adornados para la ocasión.

Todos ellos han compartido un pasacalles y ronda por los bares de Berlanga de Duero, amenizada por el karaoke “Rufina Pocheja”.

Terminada la ronda se ha dado paso a la comida en acto seguido seguirá la diversión hasta “que el cuerpo aguante”, con primera parada en la Casa de Cultura, donde se seguirá con el guateque, cena picoteo y más juerga hasta el final de la jornada.

El carrito de la compra es uno de los inventos que ha revolucionado la cesta de la compra.

Fue un comerciante norteamericano, en 1937, quien dio el paso para evitar que sus clientes solo comprasen lo que podían cargar. Y para ello mandó soldar ruedas y una cesta a una silla plegable.

Al principio sus clientes se resistían a utilizar lo que entonces era un extraño vehículo. Fue después de que el comerciante contratara gente para llevar el carrito por su tienda cuando la clientela se animó a utilizarlo. De esta forma tan curiosa nació el primer carrito de la compra.

La adaptación familiar en España llegó décadas después, en concreto en la década de los 70 del pasado siglo, cuando Mireia Server y Vicent Server pusieron en marcha Rolser, marca registrada de los carros de compra.

Todo surgió por el afán de la familia de dar trabajo a los hijos. Comenzaron fabricando capazos de mimbre y de ahí se fue creando poco a poco el carrito de la compra que todos conocemos.

Las ruedas no tardaron en llegar. La idea era ayudar mejor al transporte de las frutas y en el 72 se añadieron.

A eso se añadió que los supermercados Spar les hicieron un primer pedido.

En 1972, se unió una bolsa a un chasis y nació el primer carrito de la compra.

Se creó el primer catálogo de carros y nació la marca Rolser. Firmas como Galerias Preciados y Spar, empezaron a solicitar a importantes pedidos y hasta hoy, medio siglo después.