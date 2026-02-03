Arenillas ofrece vivienda gratuita y empleo a una familia con hijos

Martes, 03 Febrero 2026 12:57

La lucha contra la despoblación no cesa en Arenillas, pequeño pueblo soriano situado en el sur de la provincia, en la comarca de Berlanga. Ahora busca una familia con hijos a los que ofrece vivienda gratuita y trabajo.

Tras más de 40 años de lucha continua de su Ayuntamiento y de su Asociación Cultural se ha conseguido rehabilitar siete viviendas municipales.

Ahora ofrece una de estas viviendas tras quedar disponible.

Se busca una familia con hijos en edad escolar que dispondrían de transporte gratuito diario para ir al colegio de la comarca en Berlanga de Duero.

Dicha familia podrá disponer de una vivienda gratuita a cambio de la gestión de su local social y además, hay disponible un puesto de trabajo como albañil.

Las familias interesadas pueden optar a esta posibilidad rellenando el siguiente formulario.