Berlanga de Duero avanza en construcción de edificio de usos múltiples

Domingo, 18 Enero 2026 15:23

El Gobierno autonómico ha concedido una ayuda de 300.000 euros para levantar un edificio de usos múltiples en Berlanga de Duero.

La delegada territorial, Yolanda de Gregorio, acompañada por el alcalde de Berlanga de Duero, Enrique Rubio, ha visitado esta semana el avance de las obras del nuevo edificio polivalente que se está ejecutando en la localidad, comprobando el ritmo de los trabajos y la adecuación del proyecto a las necesidades planteadas por el Ayuntamiento.

La actuación, con un presupuesto total de 313.916,85 euros, está cofinanciada por la Junta de Castilla y León, que aporta 300.000 euros a través de la línea de Cooperación Económica Local General de la Consejería de la Presidencia, un sistema de apoyo que permite a los municipios acometer inversiones prioritarias mediante un modelo flexible y eficaz de financiación.

El resto de la inversión es asumido por el Ayuntamiento.

La nueva infraestructura se ha planteado por el consistorio como una edificación de volumetría y acabados similar al utilizado en el uso residencial, que presenta una organización interna flexible para facilitar la adaptación de dicho espacio interior a las demandas que se vayan produciendo.

La parcela donde se ubica el edificio, situada en el número 5 de la calle María de Tovar, cuenta con 1.053,86 metros cuadrados y una edificabilidad de 1.175,88 metros cuadrados de techo.

El proyecto prevé la construcción de cuatro módulos edificatorios configurados como naves nido destinadas a acoger actividades económicas compatibles con el uso residencial en el medio rural.

Cada módulo dispone de 81,25 metros cuadrados de superficie útil construida, lo que suma un total de 325 metros cuadrados.

Su diseño responde a una estructura funcional y versátil que se organiza en tres zonas: un área productiva cubierta a un agua, con 35,5 metros cuadrados útiles; un espacio a doble altura, con cubierta a dos aguas y 33 metros cuadrados útiles, preparado estructuralmente para permitir una futura planta superior; y un aseo accesible de 4 metros cuadrados.

En esta fase del proyecto está prevista la ejecución de la envolvente para destinar inicialmente las unidades a usos productivos, como talleres, pequeños obradores u oficios artesanales.

Durante la visita, De Gregorio destacó “la importante y necesaria colaboración entre la Administración autonómica y las entidades locales para impulsar iniciativas que mejoren la calidad de vida y la prestación de servicios a la ciudadanía”. En este sentido, puso el foco en los proyectos de inversión en infraestructuras y equipamientos municipales, “esenciales para garantizar el funcionamiento cotidiano y los servicios públicos básicos”.

El proyecto responde a un planteamiento flexible y evolutivo, en el que el edificio se concibe como una infraestructura adaptable a los perfiles y necesidades de sus futuros usuarios. Su diseño busca favorecer procesos de emprendimiento y contribuir a la fijación de población joven en el medio rural, ofreciendo un espacio capaz de integrar producción, vivienda y vida comunitaria.

En esta línea, la delegada territorial concluyó la visita señalando que “gracias a este trabajo conjunto entre Administraciones, se pueden apoyar iniciativas que impulsan la actividad económica local, contribuyendo a crear un entorno más favorable para que la población se mantenga en el medio rural y se refuerce la estabilidad de los pueblos a largo plazo”.