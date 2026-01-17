La Junta finaliza la señalización de una ruta turística en Rello

La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, ha concluido, con un presupuesto de 17.847,50 euros, distintas actuaciones de señalización para la creación de una ruta histórico-turística en la villa de Rello.

La propuesta planteada para este Conjunto Histórico de Rello, que ha ejecutado la empresa Areco, tiene como principal objetivo, tal y como ha recordado en su visita a la villa la delegada territorial, Yolanda de Gregorio, “la creación de un relato histórico turístico que permita al visitante realizar un recorrido a la localidad de forma ordenado y orientado.

Con ello, desde la Junta de Castilla y León hemos solventado una de las carencias principales que tenía este conjunto, como era la falta de señalización, al tiempo que se potencia el valor patrimonial de la villa”.

La delegada territorial, que ha estado acompañada por el alcalde de la localidad, Miguel Ángel Ramos, y la jefa del Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Fernández, ha manifestado que la señalización ofrece una visión global de la riqueza cultural de este Conjunto Histórico.

El proyecto ha consistido en la instalación de varios tipos de señales con diferentes funcionalidades: una señal de localización general, en el punto de acceso del recorrido, que recoge los principales puntos de la villa; señales que indican el recorrido a seguir y señales interpretativas que estarán colocadas en los puntos de interés del Conjunto Histórico y que sirven para descubrir los monumentos donde se encuentren colocadas. Además, se ha instalado un atril horizontal para señalizar los puntos de interés del entorno.

En concreto, la señal general de inicio de la ruta, que recoge e indica todo el itinerario cultural de la villa, se ha instalado en la zona de acceso y de aparcamiento. Además, se han señalizado los siguientes puntos siguiendo el recorrido establecido: Puerta de la Villa, Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, Rollo de Justicia, Castillo y, en la muralla, una señalización panorámica (atril horizontal).

También, en los accesos viales al conjunto, se han colocado señales indicando el aparcamiento para vehículos.

Yolanda de Gregorio, que visitó Rello en el pasado mes de agosto para, con su alcalde, conocer las principales necesidades del municipio, ha recordado que “fruto de ese encuentro de trabajo y del compromiso y la colaboración institucional que esta Delegación Territorial de la Junta siempre mantiene con los municipios de nuestra provincia, hemos ejecutado este proyecto que mejorará la experiencia de los visitantes y turistas a esta villa medieval de Rello”.

Villa de Rello

Rello es una localidad emplazada al sur de la provincia de Soria, que se erige en lo alto de una peña de roca caliza que flanquea las hoces del río Escalote y está incluida dentro del espacio natural protegido de Altos de Barahona.

Se trata de una villa medieval amurallada con calles estrechas y empedradas, declarada Bien de Interés Cultural en la categoría de Conjunto Histórico el 8 de noviembre de 2001 (incoada en 1971). Su origen medieval, como plaza para la defensa de la línea del Duero, determina su característica estructura urbana, conservada hasta nuestros días, como una villa fortificada delimitada por las trazas de la muralla.

El pueblo de Rello cuenta con uno de los recintos amurallados mejor conservados de la provincia. Mantiene la coronación almenada en buena parte de su perímetro y dos puertas de acceso al recinto, una de ellas, restaurada, con matacanes y escudo de armas.

Del castillo se conserva restos de la torre del homenaje y un aljibe. Queda también otra torre más, junto al río, que servía para recoger agua de forma segura en caso de sitio.

Además del conjunto histórico, también cuenta con otras declaraciones BIC, como el Castillo (declarado en 1949), en Rollo de Justicia (1963), la Atalaya de Tiñón (2014) y la Atalaya Torre del Agua (2014). Rello atesora también otros lugares de interés, como la parroquia de la Anunciación y la ermita dedicada a la Virgen de las Angustias.