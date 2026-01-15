Concluye primera fase del Plan de Gestión de la Cerca Vieja de Berlanga de Duero

Jueves, 15 Enero 2026 17:13

La primera fase del Plan de Gestión de la Cerca Vieja de Berlanga de Duero, impulsada por la Asociación de Amigos del Castillo y subvencionada por la Junta, ha concluido.

La delegada territorial, Yolanda de Gregorio, acompañada por la presidenta de la Asociación de Amigos del Castillo de Berlanga de Duero, María Luisa Crespo, y por el alcalde de la localidad y diputado provincial de Cultura, Enrique Rubio, ha conocido esta mañana las actuaciones realizadas por la Asociación en el marco del proyecto ‘Plan de Gestión de la Cerca Vieja: la muralla medieval de Berlanga de Duero’.

Al encuentro han asistido también otros miembros de la Asociación, como el secretario José Luis Martínez, el aparejador Miguel Ángel de Pablo y el arqueólogo Roberto de Pablo, junto con la jefa del Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Fernández y la gerente de la Asociación para el Desarrollo Endógeno de Almazán y otros Municipios (ADEMA), María Luisa Muñoz.

La intervención, que ha permitido consolidar y restaurar dos lienzos de muralla y los cubos que los delimitan, ha sido subvencionada por la Junta de Castilla y León con 90.352,94 euros, a través de la línea de ayudas convocada por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, destinada a financiar proyectos de gestión de bienes del patrimonio cultural de Castilla y León en los años 2024 y 2025, que incluyan actividades de protección, conservación, investigación, difusión, formación, promoción y uso económicamente viable de dichos bienes.

En el transcurso de la visita, la delegada territorial ha recordado que el objetivo de estas subvenciones “es la ejecución, por parte de las entidades gestoras, de proyectos de gestión activa sobre los bienes integrantes del amplio patrimonio cultural en la Comunidad y, además, el fomento de la actividad y la profesionalización de dichas entidades gestoras”. Según ha destacado Yolanda de Gregorio, “con ello se consigue avanzar en una moderna gestión del patrimonio cultural basada en la corresponsabilidad, promoviendo la participación de los ciudadanos e instituciones en la elaboración y ejecución de políticas públicas más sostenibles, generadoras de empleo y desarrollo”. Ha concluido señalando que ‘todo ello pone de manifiesto el compromiso de la Junta por fomentar la profesionalización y dotar de recurso a los agentes cercanos al territorio que colaboran con su trabajo en la conservación y protección de los bienes patrimoniales”.

Además de la financiación del Gobierno autonómico, el proyecto ha contado con la aportación de la Diputación Provincial de Soria, mediante un convenio suscrito con la Asociación, por importe de 35.000 euros; del Ayuntamiento de Berlanga de Duero, con 7.500 euros; y de ADEMA, que ha concedido una ayuda de 5.000 euros. El resto, 31.393 euros, se ha obtenido gracias a una campaña de micromecenazgo impulsada con la colaboración de la Asociación Hispania Nostra.

Principales resultados de la ejecución del proyecto

Los miembros de la Asociación de Amigos del Castillo de Berlanga de Duero han presentado los resultados de la Fase I del Plan de Gestión de la Cerca Vieja, que han permitido la consolidación y restauración de dos lienzos de muralla y los cubos que los delimitan, incluyendo actuaciones de emergencia, la instalación de barandillas en zonas de especial riesgo de caídas, así como la correspondiente intervención arqueológica.

Según la memoria presentada, “el proyecto ha cumplido plenamente con nuestras expectativas y consideramos que la restauración de los lienzos de la muralla, junto con todas las labores realizadas en torno a la Cerca Vieja, ha sido un éxito rotundo”. El principal logro de esta primera fase, según recoge, ha sido la consolidación del lienzo L15 y la restauración de los lienzos L16 y L17, así como de los cubos C16, C17 y C18. Estos elementos coinciden con los jardines del siglo XVI, lo que ha permitido incorporar un nuevo espacio a la visita del conjunto monumental, enriqueciendo la experiencia del visitante y, además, posibilita la celebración de eventos sociales y culturales en un lugar que hasta ahora presentaba graves problemas de seguridad, sobre todo en cinco puntos deteriorados que suponían un riesgo para los visitantes, pero que han quedado completamente solucionados, garantizando una visita segura.

Se ha creado un archivo documental sobre la Cerca Vieja que servirá como base para futuros estudios, valoraciones e intervenciones, además de utilizarse en labores de difusión y socialización del Bien de Interés Cultural. También se ha podido conocer el registro arqueológico y la estratigrafía de la muralla y de los terrenos colindantes en varios puntos, información clave para su conservación y restauración. Junto a ello, se han elaborado y difundido los primeros estudios históricos sobre las cercas Vieja y Nueva de la villa.

El proyecto ha permitido, además, desarrollar un Plan de Gestión que organiza las etapas a seguir en cada fase, atendiendo a la realidad del entorno, y ha contribuido a poner en valor la importancia de esta construcción, que hasta ahora había quedado en segundo plano frente a otros monumentos de Berlanga de Duero como el castillo, el palacio y la colegiata, favoreciendo, a través de la difusión de estos estudios en ámbitos profesionales y sociales, que la muralla comience a ser apreciada en su justa medida.

Desarrollo de siete actuaciones en la Fase I del Plan de Gestión de la Cerca Vieja

Para llegar a estos resultados, desde el pasado mes de febrero se han llevado a cabo siete actuaciones en torno a la muralla medieval de Berlanga de Duero que coinciden, además, con los objetivos específicos de la primera fase del Plan de Gestión, centrados en establecer las bases para la conservación y puesta en valor de la Cerca Vieja.

En primer lugar, se ha realizado una importante labor de recopilación de documentación en archivos históricos, fondos fotográficos y documentales, incluyendo planos, mapas y otros documentos gráficos antiguos y también administrativos, así como proyectos, informes e intervenciones arqueológicas, con el objetivo de ampliar el conocimiento y sentar las bases para futuras investigaciones y restauraciones.

Se ha continuado con el trabajo de fotogrametría aplicado a dos ámbitos: por un lado, la muralla propiamente dicha y, por otro, las siete catas arqueológicas previstas. El objetivo ha sido obtener un levantamiento preciso de la Cerca Vieja y su entorno para generar una documentación virtual de alta precisión que permita disponer de ortofotos digitales escaladas de los restos patrimoniales, una información que resulta esencial para conocer con detalle el estado actual de la muralla y planificar futuras intervenciones.

En tercer lugar, se ha efectuado una actuación arqueológica que incluye la lectura de paramentos y excavaciones en siete puntos de interés, así como la toma de muestras para análisis especializados. Con los sondeos se ha podido conocer: la estratigrafía existente junto a la muralla; cómo afectó la construcción de los jardines sobre la antigua muralla, concretamente la construcción de la escalinata que unía los jardines en alto; la evolución de los cubos y su transformación en miradores; la naturaleza de los terrenos que colmatan el interior de la puerta, alcanzar el pavimento de la zona de paso y conocer como era el vano y el proceso de tapiado posterior; y también el estado general de la muralla, la existencia de escaleras y, para hacerla visitable, futuras posibilidades de acceso a la misma.

Con esta actuación, se han podido identificar todas las unidades estratigráficas de la muralla y establecer el orden cronológico de sus elementos, diferenciando las partes más antiguas de las más recientes.

El estudio ha permitido distinguir cinco grandes etapas históricas en la muralla: la andalusí (siglos X-XI), con varias fases constructivas; la castellana pleno medieval, vinculada a la construcción de cubos cilíndricos y troncocónicos; la bajomedieval, con reparaciones en el lienzo L11, el tapiado de la puerta Rondal y la apertura de la puerta de Santa María; la moderna, correspondiente a las obras impulsadas por los señores y marqueses entre los siglos XVI y XVIII, como miradores, puerta del Campo, caballerizas y cocheras; y la contemporánea, marcada por pérdidas, desplomes y, sobre todo, reparaciones y reconstrucciones.

La cuarta actuación del Plan de Gestión de la Cerca Vieja ha sido la más importante y visible hasta la fecha. Se ha llevado a cabo una intervención de emergencia para consolidar dos lienzos (L16 y L17) y tres cubos (C16, C17 y C18) en la zona de los jardines, además de asegurar la base del lienzo L15. Estos tramos presentaban graves deterioros, con derrumbes, socavones y pérdida de fábrica que comprometían su estabilidad, lo que ha exigido ampliar el alcance inicial del proyecto y destinar más recursos técnicos y económicos.

Los trabajos han incluido la retirada de escombros, estabilización con mortero de cal, drenaje para aguas pluviales, relleno de socavones, reconstrucción de volúmenes perdidos y rejuntado, así como la impermeabilización de las coronaciones para frenar el deterioro. En los cubos se ha recuperado la fábrica y se han habilitado como miradores, incorporando barandillas de acero forjado y pavimento para garantizar la seguridad y mantener la estética original del conjunto monumental. En total, se han acondicionado cuatro miradores en la zona de los jardines, que ahora ofrecen espacios seguros y accesibles para la visita. Esta actuación, que ha requerido un gran esfuerzo técnico y humano, asegura la conservación de uno de los sectores más emblemáticos de la muralla medieval de Berlanga de Duero.

La siguiente actuación del Plan de Gestión de la Cerca Vieja ha consistido en la actualización y ampliación del propio Plan, incorporando nueva documentación fotográfica y planimétrica, así como una primera investigación histórica documental de la Cerca Vieja, que ha permitido actualizar la evolución cronológica del Conjunto Monumental Castillo de Berlanga de Duero. Se ha realizado un diagnóstico detallado del estado actual de la muralla y se ha mejorado la precisión de la planimetría mediante levantamiento fotogramétrico, lo que permitirá priorizar futuras intervenciones en los puntos más vulnerables.

Además, se ha iniciado la creación de la Fundación Renacere, órgano gestor que asumirá la conservación y promoción de la Cerca Vieja y otros bienes culturales, con estatutos ya aprobados por el Protectorado de Fundaciones de Castilla y León. Este paso supone un cambio decisivo en la gestión del patrimonio, orientado a garantizar su sostenibilidad y difusión. El Plan también prevé nuevas actuaciones para fases futuras, como la apertura de recorridos inéditos, como el tramo de las Torrecillas, y la recuperación de espacios históricos olvidados, como la puerta de Santa María.

El proyecto conlleva también acciones de difusión mediante la instalación de paneles informativos, la organización de jornadas de puertas abiertas, visitas y conferencias y la divulgación en medios de comunicación.

Con esta actuación se mejora la experiencia del visitante y se refuerza la difusión del valor histórico y patrimonial de Berlanga de Duero. Incluye la señalización y colocación de cinco atriles informativos en puntos estratégicos del entorno de la muralla medieval: la zona de Las Torrecillas, donde se explica el papel defensivo de la muralla en los siglos X al XII y su evolución histórica en la Baja Edad Media y en la Edad Moderna; junto a la Puerta Rondal, antigua entrada al conjunto monumental; en la plaza del Mercado, mostrando la evolución del espacio y elementos desaparecidos como la puerta de Santa María; en la Caballeriza, con una reconstrucción hipotética basada en excavaciones; y en los miradores de los jardines, donde se detalla el reaprovechamiento de la muralla en época moderna.

La última actuación de la Fase 1 del Plan de Gestión de la Cerca Vieja ha consistido en la coordinación integral del proyecto, abordando tareas técnicas, administrativas y económicas para garantizar el desarrollo ágil de todas las intervenciones.