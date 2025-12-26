Licitada segunda fase para recuperar el Palacio de los Marqueses de Berlanga

Viernes, 26 Diciembre 2025 14:14

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, a través de la secretaría general de Agenda Urbana, Vivienda y Arquitectura, ha licitado por 1.054.806,72 euros (IVA incluido) las obras de la fase II para la recuperación, sustitución y consolidación parcial del edificio principal del Palacio de los Marqueses de Berlanga, en Berlanga de Duero, en el marco del Programa de Rehabilitación Arquitectónica.

El proyecto de ejecución, redactado por Francisco Javier Ceña Jodrá, ha sido aportado por el Ayuntamiento de Berlanga de Duero, que así mismo tiene previsto contratar la dirección facultativa de las obras. MIVAU, por su parte, asume la financiación íntegra de las obras y actúa como órgano de contratación de estas que cuenta con un plazo de ejecución estimado de 12 meses, previendo la finalización de las obras en el ejercicio 2027.

El Palacio de los Marqueses de Berlanga se incendió durante la Guerra de la Independencia, pero quedó en pie toda la fachada y las dos torres de los extremos.

El 4 de diciembre de 1980 fue declarado monumento histórico-artístico, mediante un real decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado el 27 de enero del año siguiente.

En la actualidad cuenta con el estatus de Bien de Interés Cultural (BIC).

La recuperación de este palacio de propiedad municipal se realizará en fases, tal y como han acordado el MIVAU y el Ayuntamiento de Berlanga de Duero.

Tras el control arqueológico vinculado al desescombro del pabellón cine-taller del Palacio de los Marqueses de Berlanga, el Ayuntamiento de Berlanga de Duero ha financiado la fase I ‘Palacio de los Marqueses de Berlanga. Derribo, recuperación, sustitución y consolidación edificio principal’, dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino ‘RENACERE’, que tiene como objetivo la documentación de la planta original del edificio y las distintas fases constructivas, así como la recuperación de los elementos arqueológicos y arquitectónicos relacionados con este.

La fase II que ahora se licita, financiada íntegramente por el MIVAU, aspira a vincularse con la fase I de forma que puedan unirse las intervenciones sucesivamente, dando como resultado una obra completa que pueda dedicarse al uso específico al que se destina.

En concreto, comprende el volumen que resulta entre la fase I, ahora en proceso de ejecución, y la torre del norte del inmueble, con ello y una vez finalizados los trabajos, quedarían concluidas las obras de afianzamiento de la fachada principal y la recuperación del cuerpo principal del palacio.

Las diferentes actuaciones, fruto del esfuerzo conjunto de las administraciones intervinientes, servirán para revitalizar el patrimonio histórico de la villa y revertir la despoblación, creando empleo y riqueza y generando un turismo de calidad.

Programa de Rehabilitación Arquitectónica

Esta actuación de protección y salvaguarda del Patrimonio Cultural Español se enmarca en el Programa de Rehabilitación del Patrimonio Arquitectónico, destinado a la ejecución de obras relevantes de restauración y rehabilitación del patrimonio arquitectónico nacional.

El programa contribuye a la creación, mejora y mantenimiento de equipamientos, dotaciones y servicios de interés público, financiados con los presupuestos propios del Ministerio.

En estos casos, el Ministerio actúa como órgano de contratación de las obras, con una inversión asignada en los Presupuestos Generales del Estado para 2025 cercana a los 24 millones de euros.