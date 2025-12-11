Apoyo unánime para que Junta promueva vivienda pública en Berlanga de Duero

Jueves, 11 Diciembre 2025 20:35

La Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio en las Cortes regional ha aprobado la iniciativa presentada por Soria ¡Ya! para impulsar una promoción de vivienda pública en Berlanga de Duero, con el apoyo unánime de todos los grupos parlamentarios.

La proposición solicita a la Junta poner en marcha esta actuación en colaboración con el Ayuntamiento de Berlanga de Duero, suscribir los convenios de cesión de suelo y ejecutar el proyecto con dotación presupuestaria específica.

Durante la defensa de la iniciativa, el procurador de Soria ¡Ya! Juan Antonio Palomar ha subrayado que Berlanga de Duero lleva más de dos años esperando una respuesta efectiva, pese a haber trasladado formalmente en 2023 la necesidad de una promoción pública de en torno a una docena de viviendas.

Palomar ha recordado que la Junta condicionó su valoración a la puesta a disposición de suelo y a la acreditación de la demanda, pero no ha habido ningún avance concreto desde entonces, situación que ha calificado como una muestra más de la falta de compromiso real con los municipios rurales.

El procurador ha destacado también que Berlanga de Duero no ha sido incluida en las actuaciones recientes de vivienda, a pesar de que la Junta sí ha impulsado promociones en otros municipios de la provincia.

Ha defendido que la falta de vivienda asequible es uno de los principales frenos para fijar población joven, retener talento y aprovechar el potencial de desarrollo de una localidad que cuenta con servicios, patrimonio y oportunidades.

Palomar ha insistido en que la vivienda pública es una condición indispensable para combatir la despoblación, poniendo el foco en que Berlanga de Duero ha mostrado disposición a colaborar y que solo falta voluntad política de la Junta para activar el proyecto.

En su intervención, ha advertido de que la parálisis administrativa tiene consecuencias directas como la pérdida de población, dificultad para atraer familias y deterioro del tejido social y económico del municipio.

La iniciativa aprobada insta a la Junta a poner en marcha la promoción de vivienda pública, suscribir los convenios necesarios con el ayuntamiento berlangués e incluir la actuación en los planes autonómicos de vivienda con la dotación presupuestaria necesaria.

Soria ¡Ya! ha considerado en un comunicado que este acuerdo supone un paso relevante para atender una demanda justificada y largamente desatendida, y reitera que continuará vigilando que la Junta cumpla con lo aprobado en las Cortes.

Además ha advertido que Berlanga de Duero ha pasado de 876 habitantes en 2020 a 812 en 2025, una pérdida continuada que sitúa al municipio próximo a descender de los 800 habitantes.

El movimiento ciudadano ha considerado especialmente preocupante esta tendencia en una población que debería ejercer un papel vertebrador en la comarca y que hoy carece de la oferta de vivienda necesaria para retener población joven y permitir la llegada de nuevas familias.