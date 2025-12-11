Los Trócolos celebran 30 años de música, con exposición, concierto y nuevo disco

Jueves, 11 Diciembre 2025 16:39

Los Trócolos (Berlanga de Duero, 1995-2025) celebran su trigésimo aniversario con exposición, concierto y nuevo disco.

El histórico grupo de Rock’n’Roll Los Trócolos celebra este diciembre su 30º aniversario, tres décadas de música ininterrumpida que los han consolidado como una de las bandas más sólidas y enérgicas de la región.

La formación actual, compuesta por Pepe Martínez (guitarra y voz), Óscar Molina (bajo) y Chema Martín (batería), mantiene intacto el espíritu que les ha caracterizado desde sus inicios.

Para conmemorar este hito, el grupo inaugura una exposición fotográfica que recorre su trayectoria, con imágenes inéditas y recuerdos de escenarios a lo largo de estos 30 años.

La muestra podrá visitarse durante todo el mes de diciembre en el bar El Cielo Gira, ubicado en la estación ferroviaria de "El Cañuelo", en Soria.

Concierto conmemorativo

Como colofón de las actividades de diciembre y antesala de la Navidad, Los Trócolos ofrecerán en El Cielo Gira un concierto especial el próximo sábado 20 de diciembre a las 21:30 horas, que incluirá sorteos y otras sorpresas para los asistentes.

Las entradas tendrán un precio de 8 euros en venta anticipada y 10 euros en taquilla.

Nuevo disco en camino

El grupo se encuentra actualmente grabando su sexto LP, que verá la luz en 2026.

Durante ese año realizarán una serie de conciertos en los que combinarán la presentación del nuevo disco con la celebración de sus 30 años de trayectoria.

Además, está previsto un concierto oficial de presentación del álbum, cuya fecha y ubicación estan pendientes de concretar.

Biografía

Originarios de Berlanga de Duero, Los Trócolos se inspiran en la música de los años 70 y 80, con influencias de AC/DC, Motörhead, Rose Tattoo, The Cult o Danko Jones.

Su estilo se caracteriza por un Rock’n’Roll potente y directo, que recorre desde el blues rock setentero hasta sonidos más actuales, sin abandonar la esencia que define al grupo como power trio.

A lo largo de estos 30 años, Los Trócolos han ofrecido numerosos conciertos en salas y festivales, tanto a nivel provincial como nacional, y han publicado varios trabajos autoproducidos:

CENSORED (1998)

HOLD YOUR BREATH (2003)

DON’T DISTURB! (2005)

ROCKANDROLL MACHINE (2011)

SECOND ROUND (2020)

Este año, Los Trócolos celebran sus 30 años de trayectoria, manteniendo intacto su espíritu y las mismas ganas de tocar y disfrutar de la música que el primer día.