Las seis ofertas laborales más atractivas en Soria en diciembre

Jueves, 04 Diciembre 2025 15:25

Arranca diciembre con buen pie: las seis ofertas laborales más atractivas de Soria, seleccionadas por Tablón de Anuncios.

1.- Se ofrece puesto de empleada de hogar interna en Cabrejas del Pinar.

Con contrato indefinido. El trabajo consiste en cuidar a una señora de 94 años y realizar tareas domésticas cotidianas, con un horario de lunes a sábado (descanso sábado completo y mañana de domingo y festivos) y un salario de 1.300 euros, incluyendo 14 pagas. La oferta está gestionada por la Oficina de Empleo de Soria y la empresa contratante es una ETT. Los interesados pueden llamar a los números proporcionados dentro del horario indicado.

Trabajo publicado en la Junta de Castilla y León

Url de la oferta de empleo:

https://empleocastillayleon.jcyl.es/oficinavirtual/buscoEmpleoPub.do?srvc=ver&scope=reg&cod=372910

2.- Se busca Vendedor/a Especialista en Jardín para Leroy Merlin en Soria.

Con contrato indefinido a 40 horas semanales en horario rotativo. La posición implica asesorar a los clientes sobre productos y servicios, gestionar ventas, incidencias y postventa, detectar oportunidades de negocio y ofrecer soluciones adaptadas como instalación o financiación. La empresa ofrece formación, desarrollo profesional, más de 70 beneficios para empleados, retribución fija más participación en beneficios, y un entorno inclusivo y diverso comprometido con la igualdad de género y la responsabilidad social.

Trabajo publicado en Leroymerlin.es

Url de la oferta de empleo:

https://empleo.leroymerlin.es/jobs/6865156-vendedor-a-jardin-indefinido-40h-rotativo-soria-especialistas

3.- Revolut busca un/a New Business Account Executive para el mercado ibérico en Soria.

Con contrato indefinido, jornada completa y modalidad de teletrabajo. El puesto requiere más de 5 años de experiencia, fluidez en español, portugués e inglés, habilidades de comunicación, prospección y ventas outbound, así como capacidad de gestión del tiempo y aprendizaje rápido en entornos dinámicos. Sus responsabilidades incluyen identificar oportunidades, contactar prospectos, gestionar el pipeline de ventas de principio a fin, cerrar negocios, activar clientes y coordinarse con otros equipos para garantizar una experiencia positiva. Se valoran estudios en finanzas o negocios, experiencia en startups, mentalidad emprendedora y habilidades de gestión de proyectos complejos.

Revolut ofrece empleo en Infojobs.net

Url de la oferta de empleo:

https://www.infojobs.net/barcelona/new-business-account-executive-iberian-market/of-i95e37044c342febbd36838c884c686

4.- SANIVIDA busca un/a Terapeuta Ocupacional para su Centro de Día para Mayores Los Royales en Soria.

Con contrato indefinido y jornada de 7,5 horas los lunes, miércoles y viernes por la tarde. Las funciones incluyen planificar y participar en actividades de psicomotricidad, lenguaje, dinámicas y rehabilitación personal y social, realizar valoraciones y seguimientos de los usuarios, coordinar tratamientos y técnicas rehabilitadoras, así como elaborar propuestas formativas para familiares. La incorporación es inmediata y el salario se acuerda según conveniencia.

Oferta de empleo publicada en la web de Tablondeanuncios.com

Url de la oferta de empleo:

https://www.tablondeanuncios.com/trabajo-geriatria/terapeuta_ocupacional_centro_de_dia_para_mayores_los_royales-5028574.htm

5.- Se busca un/a Plant Manager para una compañía industrial en Soria.

Responsable de supervisar y coordinar las operaciones diarias de la planta, planificar la producción, gestionar indicadores, garantizar estándares de calidad y seguridad, optimizar eficiencia y costes, y liderar al equipo. El puesto también incluye implementar mejoras continuas, supervisar el mantenimiento de equipos y elaborar reportes de rendimiento. Requiere formación en Ingeniería Industrial, al menos 3 años de experiencia en gestión de planta, habilidades de liderazgo y conocimientos avanzados en normativas de calidad y seguridad. Ofrece oportunidades de desarrollo y crecimiento profesional.

Empleo encontrado en Michaelpage.es

Url de la oferta de empleo:

https://www.michaelpage.es/job-detail/plant-manager-soria/ref/jn-102025-6872271

6.- Quirón Prevención busca un/a Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales para Soria.

Con contrato indefinido y jornada intensiva de lunes a viernes de 07:30 a 15:15. Requiere titulación universitaria en áreas como Ingeniería, Arquitectura o Ciencias Químicas, máster en Prevención de Riesgos Laborales con tres especialidades, al menos un año de experiencia, y vehículo propio. Las funciones incluyen asesoramiento preventivo a clientes, elaboración de evaluaciones de riesgos, planes de prevención, formación en PRL, documentación IRL y medidas de emergencia. Se ofrece salario competitivo, amplio plan formativo y de desarrollo, soporte técnico y jurídico, beneficios sociales, retribución flexible, acceso a servicios de salud y bienestar, y oportunidades de promoción y movilidad nacional e internacional.

Quirón Prevención ofrece empleo en Infojobs

Url de la oferta de empleo:

https://www.infojobs.net/soria/tecnico-prevencion-superior-para-spa_indefinido-_jornada-intensiva-manana-soria/of-iaf934a11b34b8b83526ae7fae68be9







