Golmayo contará con 4,5 millones de euros de presupuesto para 2026

Miércoles, 03 Diciembre 2025 21:19

El Ayuntamiento de Golmayo ha aprobado un presupuesto municipal para 2026 de 4.507.256,33 euros con el voto favorable de los ocho concejales del Partido Popular y el voto en contra de los dos concejales socialistas.

Manteniendo el denominador común de años anteriores, el equipo popular de Gobierno en el Ayuntamiento de Golmayo ha presentado un presupuesto "equilibrado" para seguir avanzando en los servicios e infraestructuras demandadas por sus vecinos.

"Infraestructuras y servicios para seguir creciendo y poder sentar las bases que garanticen el desarrollo del municipio", ha subrayado en un comunicado.

En la partida de ingresos ha destacaddo la subida en aportación de tributos del estado motivado en gran parte, por el incremento del número de habitantes.

Mayores ingresos también motivados por los ajustes de las tasas de servicios de suministro de agua, recogida de basuras y depuración.

Ha recalcado tambien un nuevo ingreso de 62.295 euros de la tasa aplicada a las empresas suministradoras de servicios.

En ingresos tambien sube la aportación contemplada de la subvención por parte de la Junta de Castilla y León para enseñanza en educación infantil, 176.481 euros.

La subvención de 2 monitores sociodeportivos por parte la Diputación por 24.000 euros y el incremento de lo recibido por el canon del vertedero municipal 63.641,44 euros.

En la partida de gastos hay que significar el ahorro proveniente de la eliminación del pago del servicio de bus urbano por el Ayuntamiento de Golmayo, al pasar a ser un servicio prestado por la Junta, 82.000 euros de ahorro.

La subida del capítulo I de personal supondrá un 4 por ciento sobre el año anterior, 34.000 euros lo que eleva el total del capítulo I a 1.237.401,22 euros.

En cuanto a inversiones, el presupuesto refleja 1.268.066,29 euros.

Como principales inversiones se contemplan: Instalaciones deportivas en Golmayo y barrios con 105.000 euros; Mejora de la eficiencia energética en las instalaciones deportivas con 180.000 euros. Control remoto de aguas, 40.000 euros. Reparación frontón Villabuena, 24.000 euros; Adecuación plaza en Carbonera de Frentes con sustitución de redes, 50.000 euros; Aguas ETAP Garray, 75.000 euros; PERTE agua cambio contadores 106.558 euros y la aportación anual para la construcción del nuevo campo de futbol en Golmayo por 108.841,74 euros.

En resumen, un presupuesto con unos ingresos que el PP ha calificado de equilibrados con los gastos que ascienden en ambos casos a 4.507.256,33 euros, donde la diferencia entre ingresos y gastos de los capítulos 1 a 5 ascienden a 512.711 euros, frente a los -8.134 del año anterior.

Este cambio se debe fundamentalmente al mayor ingreso de aportación en tributos del Estado y de la Junta, al ajuste de tasas, al cobro de nuevas tasas a los distribuidores eléctricos, a la contención del gasto en suministros o a la anulación de partidas de pago importantes como la del bus urbano.

Extraño ha sido, para el Grupo municipal del PP, el comportamiento del PSOE, que ha cambiado el voto emitido en la comisión, de abstención por voto en contra, sin justificar en ningún momento el sentido de su voto.

El PP ha lamentado la nula aportación de las concejales socialistas tanto en la comisión, donde hicieron propuestas que o bien retiraron por admitir que no las habían estudiado, o que ya estaban recogidas en el presupuesto o en el peor de los casos contradiciéndose entre ellas en el modo de planearlas.

"En el pleno no hemos tenido la oportunidad de escuchar ninguna petición que avale el sentido negativo de su voto. Ya nos hemos acostumbrado a observar como el único interés del PSOE de Golmayo es servir de monaguillo del Partido Socialista provincial. Su portavoz: o desconoce las cuestiones de nuestro municipio, o miente descaradamente para intentar cubrir a sus mentores", ha censurado.

El PP de Golmayo ha asegurado que seguirán trabajando para seguir construyendo un municipio dinámico, atractivo para desarrollar un proyecto de vida, mejorando y completando los servicios que prestamos.