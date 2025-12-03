Detenido en Soria por transportar en turismo nueve kilógramos de cannabis

Miércoles, 03 Diciembre 2025 21:11

La Guardia Civil de Soria ha detenido a un varón que circulaba por la autovía A-2 transportando aproximadamente nueve kilogramos de sumidades floridas de cannabis sativa ocultos en el interior de su vehículo.

Los hechos han tenido lugar alrededor de las 12:15 horas del pasado 28 de noviembre, cuando componentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Soria (USECIC) se encontraban realizando un control preventivo de seguridad ciudadana en la autovía A-2 dentro de la demarcación provincial de Soria, según ha informado hoy la Subdelegación del Gobierno en Soria.

Los agentes, dentro de los cometidos del control que se encontraban realizando, dan el alto a un vehículo que, tras la identificación de su conductor, se percatan de un fuerte olor a marihuana procedente del interior del mismo.

En el asiento trasero se localizaron ocultas, dos bolsas de basura de gran tamaño, conteniendo en su interior dos bolsas transparentes de aproximadamente 4,5 kilógramos cada una, con cierre de presión tipo “ziplock”, repletas de una sustancia florida de color verde que, por su aspecto y olor característico, se trataba de marihuana.

Dicha sustancia se encontraba en sumidades floridas (“cogollos”).



El conductor fue detenido por un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.

Las diligencias instruidas, en unión del detenido, fueron entregadas en el Tribunal de Instancia Sección Civil y de Instrucción número 1 de Almazán

La valoración de la sustancia intervenida, podría oscilar entre 16.900 y 60.000 euros en el mercado ilícito, dependiendo de su método de venta.

La Guardia Civil ha señalado que ha reforzado su compromiso con la protección de la ciudadanía mediante la realización de controles preventivos en todo el territorio nacional, una

herramienta esencial para garantizar la seguridad, prevenir delitos y mejorar la respuesta ante situaciones de riesgo.

Estos dispositivos, que se llevan a cabo de manera periódica y planificada, permiten incrementar la vigilancia, detectar conductas irregulares y actuar de forma anticipada antes de que se produzcan incidentes más graves.

Gracias a ellos, se logra mantener un entorno seguro tanto en vías de comunicación como en zonas urbanas y rurales.

Además, estas actuaciones contribuyen a elevar la sensación de seguridad entre la población y a disuadir comportamientos delictivos.

La Guardia Civil ha recordado que estos controles se realizan siempre bajo criterios de proporcionalidad y respeto a los derechos de los ciudadanos, y que su objetivo principal es proteger a las personas, prevenir infracciones y garantizar el bienestar común.



