Profesora atendida tras sufrir golpe en cabeza al desprenderse falso techo de colegio

Jueves, 04 Diciembre 2025 09:35

Una profesora ha necesitado asistencia sanitaria esta mañana tas resultar herida por un golpe en la cabeza en su centro educativo en Soria.

Según ha informado el 1-1-2 Emergencias Sanitarias, a las 9:00 horas han solicitado asistencia en un centro educativo de la calle Los Miranda de Soria para una profesora que ha resultado herida con un golpe en la cabeza tras desprenderse una parte de un falso techo.

La profesora estaba consciente y enprincipio parece una herida leve, según estas mismas fuentes, que han avisado a la Policía Local, los Bomberos, el Cuerpo Nacional de Policía y Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia para atender a la mujer herida.