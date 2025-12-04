Los celestes solo conocen la victoria: siete de siete en la Superliga

Jueves, 04 Diciembre 2025 07:54

Grupo Herce Soria sigue alimentando el optimismo con su séptima victoria consecutiva, en otras tantas jornadas. El último triunfo ha sido frente a un rival directo como el CV. Manacor (3-1).

Los celestes continúan demostrando su excelente momento y han sumado este miércoles en Los Pajaritos su séptima victoria consecutiva para consolidarse en segunda posición, a solo un punto del liderato.

El 3-1 ante Manacor reafirma a un equipo en estado de forma destacado.

El encuentro se abrió con máxima igualdad, aunque marcado por numerosos errores, especialmente de Soria, que cometió 11 fallos, 9 de ellos al saque. Aun así, los locales se llevaron el set por 27-25.

El segundo parcial mantuvo el equilibrio, pero Soria volvió a imponerse por 25-22.

El Manacor reaccionó en el tercer set, elevando su nivel y dominando desde el primer tiempo técnico (8-9), sin volver a ir por detrás hasta cerrar el set 20-25.

El cuarto parcial, sin embargo, no favoreció a los baleares: seis errores al inicio les alejaron rápidamente de la posibilidad de forzar el tiebreak. Soria controló con solvencia hasta el 25-21 definitivo.

La séptima jornada concluirá hoy jueves 4 de diciembre con el decisivo choque entre Pamesa Teruel VB y Unicaja Costa de Almería.

Ambos equipos necesitan sumar para mantenerse con opciones de clasificarse a la Copa del Rey, por lo que este enfrentamiento directo será determinante para aspirar a estar entre los ocho primeros al final de la primera vuelta.

En la séptima jornada el Benidorm ha logrado su primera victoria en la Superliga tras un tiebreak espectacular frente a San Roque (2-3).

Melilla ha encontrado su quinta victoria (1-3) en un duelo de altísimo nivel frente a Cisneros La laguna mientras Guaguas no ha tenido problemas en casa del Voleibol Leganés (0-3) y reafirma su liderato.

Por último, Conqueridor Valencia ha ganado a domicilio (0-3) frente a Tarragona.