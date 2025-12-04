Las Cortes regionales instan a revisar coeficientes de pastos en la provincia de Soria

Jueves, 04 Diciembre 2025 07:31

Las Cortes regionales han aprobdo una PNL presentada por Soria ¡Ya! para que se revisen con urgencia los coeficientes de subvencionalidad de pastos aplicados en la provincia de Soria.

La Comisión de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de las Cortes regionales ha debatido ayer la Proposición No de Ley (PNL) impulsada por Soria ¡Ya! para exigir a la Junta de Castilla y León una revisión urgente de los coefi cientes de subvencionabilidad de pastos (CSP) aplicados en la provincia de Soria.

La iniciativa ha salido adelante a pesar del voto en contra del PP y la abstención de Vox.

La PNL aprobada insta a la Junta a revisar con urgencia los CSP de Soria para que se computen correctamente las hectáreas efectivamente pastadas, a garantizar que las superficies bajo cubierta de pinar tradicionalmente utilizadas para el pastoreo extensivo se reconozcan como excepcionalidades al amparo de la normativa europea, a compensar a los ganaderos por la pérdida de derechos históricos y reducción de superficie subvencionable cuando se hayan aplicado coefi cientes de manera errónea, y a fomentar la coordinación entre las consejerías de Medio Ambiente y Agricultura para que los criterios de carga ganadera y de hectáreas admisibles sean coherentes y refl ejen la realidad del terreno.

Durante su intervención en la Comisión, la procuradora Vanessa García ha explicado que la aplicación mecánica de los CSP bajo la actual PAC ha provocado pérdidas importantes en las explotaciones sorianas, al recortar las hectáreas computables sin tener en cuenta el modelo de ganadería extensiva de la provincia, que combina tradición, sostenibilidad ambiental, mantenimiento del monte y conservación del tejido social en el medio rural.

Ha recordado que muchos ganaderos vieron reducida su superfi cie admisible y que, tras la movilización del sector y de las organizaciones profesionales, se ha vuelto a los coeficientes anteriores sin que se hayan aclarado los motivos de la reducción inicial, lo que deja un precedente preocupante y alimenta la incertidumbre sobre futuras revisiones.

García ha señalado que, mientras los datos estatales apuntaban a un aumento general en la superfi cie subvencionable, en Soria casi todas las explotaciones han sufrido una caída, especialmente en zonas donde el pastoreo tradicional se desarrolla bajo pinar.

Ha advertido de que los ganaderos siguen pagando lo mismo por el alquiler de los pastos, incluidos los que saca a licitación la propia Junta, pero reciben menos ayudas de la PAC y ven reducida la carga ganadera permitida sobre esos terrenos, lo que supone un perjuicio real para explotaciones familiares que ya trabajan con márgenes muy ajustados.

La procuradora ha denunciado también la incoherencia entre lo que reconoce la Consejería de Medio Ambiente en términos de capacidad de carga animal y lo que acepta la Consejería de Agricultura como superfi cie subvencionable, una descoordinación que obliga a los ganaderos a pagar por unas hectáreas que, después, no pueden declarar plenamente a efectos de ayudas.

García ha defendido la necesidad de mecanismos estables, transparentes y ágiles de revisión de los coefi cientes, y ha insistido en que el pastoreo extensivo no solo sostiene economías familiares, sino que mantiene el monte limpio, reduce el riesgo de incendios, conserva pastos naturales, favorece la biodiversidad y contribuye a frenar la despoblación en diferentes zonas de la provincia como Pinares, Campo de Gómara, Tierras Altas o El Valle.



Para Soria ¡Ya!, el apoyo a esta PNL confi rma la necesidad de corregir un sistema de coeficientes que ha castigado a la ganadería extensiva soriana y ha generado un clima permanente de inseguridad.

La plataforma ha considerado incomprensible que el Partido Popular se haya quedado solo votando en contra "cuando nos vende su apuesta por los profesionales del campo y el mundo rural" y anuncia que seguirá vigilando el desarrollo de este acuerdo para que la Junta rectifi que, compense el daño causado y garantice un marco estable y justo para los ganaderos de la provincia.