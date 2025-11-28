Sorteos y premios navideños para revitalizar el comercio de San Esteban de Gormaz

Viernes, 28 Noviembre 2025 14:14

El Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz, con la colaboración de la Junta de Castilla y León, ha puesto en marcha la iniciativa “Pequeños comercios, grandes ilusiones”, una campaña destinada a incentivar las compras en los comercios del municipio y premiar la fidelidad de vecinos y visitantes durante la temporada navideña.

El objetivo de esta acción es reactivar la economía local a través del consumo de proximidad, generando beneficios directos tanto para los establecimientos participantes como para los consumidores.

Por cada compra mínima de 20 euros en cualquiera de los establecimientos adheridos, el cliente recibirá un cupón para rellenar con sus datos.

Los cupones deberán cumplimentarse con los datos personales del participante y depositarse junto con el ticket de compra en la urna oficial antes de las fechas de los sorteos. Las urnas estarán depositadas en la Oficina de Turismo y en el Centro Conect (antiguo edificio de Jotas). Se podrán depositar los tickets junto con los cupones del 1 de diciembre de 2025 hasta las 11:00 h del 12 de enero de 2026.

Cada papeleta da derecho a participar en ambos sorteos. La misma persona no podrá recibir dos premios en el mismo sorteo.

Primer sorteo

Se entregarán a los ganadores 10 cestas de Navidad con valor aproximado de 300€. El sorteo se celebrará el día 19 de diciembre de 2025, incluyendo en éste las papeletas depositadas hasta la fecha.

El presupuesto total destinado a los premios se invertirá íntegramente en productos, servicios o restauración local, todo ello adquirido en los comercios adheridos.

El sorteo se realizará de forma pública y el resultado se difundirá en los canales oficiales del Ayuntamiento.

Segundo sorteo

Se entregarán a los ganadores 43 cheques de 150 euros.

El sorteo se celebrará el día 12 de enero de 2026.

Participarán todas las papeletas restantes no premiadas en el primer sorteo, junto con las que se depositen hasta el 11 de enero de 2026.

Los premios consistirán en 43 cheques de importe de 150€ canjeables en los establecimientos adheridos. Los 150 euros se dividirán en 6 vales de 25 euros.

El sorteo se realizará de forma pública y los resultados se anunciarán en los canales oficiales del Ayuntamiento.

Los premios no son canjeables por dinero en efectivo.

Canje de los vales de consumo

Los ganadores deberán presentar su vale y consumir con el mismo en los establecimientos adheridos antes del 15 de febrero de 2026.

Cada establecimiento recogerá los vales utilizados y los conservará hasta su entrega al Ayuntamiento.

El Ayuntamiento abonará a cada negocio el importe total de los vales canjeados en su establecimiento, así como los productos y servicios adquiridos para la creación de las cestas, antes del 10 de marzo de 2026.

Los vales caducados o no presentados en plazo no generarán derecho a compensación.

Establecimientos adheridos

Por cada compra igual o superior a 20 euros, entregarán una papeleta que el consumidor deberá completar y depositar junto a su ticket en las urnas oficiales ubicadas en el centro Conect (edificio de Jotas) y en la Oficina de Turismo.

Enlace a establecimientos adheridos