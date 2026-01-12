Podemos Soria, también en contra del tratado con Mercosur

Lunes, 12 Enero 2026 13:58

Podemos Soria se ha manifestado este lunes en contra del tratado de la Unión Europea con Mercosur, que elimina aranceles y restricciones comerciales entre ambos continentes y, a juicio de la formación morada, supone un grave perjuicio para los agricultores y ganaderos españoles.

La Unión Europea y Mercosur firmaban un acuerdo de libre comercio entre los países de la zona euro y los cuatro países sudamericanos que forman Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay).

A pesar de no haber sido apoyado por Francia, Hungría, Irlanda, Polonia y Austria y la abstención de Bélgica, el tratado se aprobó por mayoría cualificada.

Para Podemos, la eliminación de aranceles y restrincciones va a conllevar un grave perjuicio para los agricultores y ganaderos, al no contar con cláusulas espejos para productos agroalimentarios que en la Unión Europea tienen obligaciones medioambientales, de salud alimentaria y anti transgénicas pero que en estos países sudamericanos están exentos.

Desde la formación morada en Soria han apuntado que “debemos defender a quienes hacen posible que llenemos la nevera, nuestros agricultores y ganaderos cultivan la tierra con unas garantías que tienen un coste que no se exige en estos países. Ya bastante se va a reducir la PAC por el rearme que el bipartidismo en la UE ha cedido ante Trump, sino que ahora se aumenta la desigualdad hacia la agricultura social y familiar que llena nuestros pueblos”.

Por eso, Podemos Soria ha asegurado que no entiende ni comparte el voto favorable del Gobierno de PSOE y Sumar.

“El neoliberalismo de esta supuesta izquierda que fomenta el enriquecimiento de la agroindustria y las grandes cadenas de alimentación en lugar del pequeño agricultor al que ni se le cumple la Ley de Cadena Alimentaria, fomenta la deforestación del Amazonas, desincentiva la protección ambiental y perjudica la seguridad alimentaria de los consumidores. Para Podemos la ganadería y agricultura social y familiar es esencial para la lucha contra la despoblación, el cambio climático, para una buena salud de la población, una economía justa y unas vidas dignas de quienes cultivan las tierras y nos proveen de lo más esencial”, ha señalado.



