La Diputación presenta el mayor inventario de cabeceras de sepultura medievales de Soria

Martes, 13 Enero 2026 12:49

La Diputación de Soria ha presentado hoy una obra que marca un nuevo paso en la historiografía y la arqueología tanto regional como a nivel nacional, ‘Cabeceras de sepulturas medievales de la provincia de Soria: las estelas’.

Este volumen, fruto del trabajo de los arqueólogos Carlos de la Casa y Manuela Domènech, no solo recoge el testigo de las investigaciones iniciadas en los años 70, sino que se convierte en la herramienta más ambiciosa para comprender la cultura y la sociedad medieval a través de sus ritos funerarios.

La presentación de esta mañana ha servido para subrayar el papel de la Diputación de Soria como una institución pionera en la salvaguarda de este legado. El Diputado de Cultura, Enrique Rubio, ha destacado la importancia de este trabajo para la identidad de la provincia.

"Este libro nos permite trazar un mapa detallado que no solo nos enseña dónde están las piedras de nuestro pasado, sino que nos enseña a leer el lenguaje de quienes las tallaron" ha querido subrayar el diputado del área.

La institución provincial ha sido la encargada de la edición e impresión de los 600 libros que salen a la luz este mes.

Rubio también ha puesto en valor el esfuerzo del departamento técnico para que este contenido, que podría resultar árido, sea visualmente atractivo y cercano para todos los lectores: "Gracias al nuevo aire desde el diseño, se ha logrado dotar a este volumen de una estética que hace mucho más fácil el acto de puesta en valor de nuestro legado científico".

De la investigación de 1983 a un inventario de 677 piezas, esta obra es una evolución radical de su primera publicación, ‘Estelas medievales de la provincia de Soria’.

Si en aquel momento el catálogo contaba con 130 piezas, la investigación actual ha permitido alcanzar un inventario de más de 600 ejemplares, de los cuales 231 son hallazgos inéditos hasta la fecha.

Carlos de la Casa, coautor de la obra, ha explicado que el proyecto nació tras el hallazgo de una pieza en las excavaciones de Tiermes en 1975, rompiendo el mito de que este tipo de monumentos no existían al sur de Navarra.

Sobre la naturaleza de estas piezas, el arqueólogo ha señalado que "Son cabeceras de sepultura que marcaban el lugar del descanso eterno, pero que también servían para delimitar los cementerios como sitios sagrados. La Diputación de Soria es, junto a Navarra, la única administración en España que ha mantenido una protección sistemática de estos bienes".

El libro apuesta por una innovación terminológica, prefiriendo el concepto de “cabeceras de sepultura” por ser más funcional y preciso que el de “estelas discoideas”, ya que engloba piezas rectangulares o prismáticas que también cumplían esta función.

La investigación revela datos sorprendentes sobre la ubicación de estas piezas en la provincia.

Muchas han sido reutilizadas en fachadas de casas, muros de iglesias e incluso casos curiosos como en Golmayo, donde se han localizado ejemplares sirviendo de bordillos en aparcamientos.

Destaca especialmente el caso único de Gallinero, donde más de 60 piezas están integradas en la plentería de la propia iglesia, un fenómeno sin parangón en el mundo.

La publicación también tiene un fuerte componente legal. Se recuerda que estas cabeceras son Bienes de Interés Cultural (BIC), protegidas por decretos que datan de 1949 y 1963.

La creación de este inventario detallado es, según los autores y la Diputación, la mejor defensa contra el expolio y el robo, asegurando que estas "huellas humildes pero elocuentes" permanezcan como patrimonio de todos los sorianos.