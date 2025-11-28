Soria, referente nacional en turismo sostenible con ruta Celtigravel y señalización NetZero

Viernes, 28 Noviembre 2025 09:46

La Diputación de Soria refuerza su apuesta por el turismo responsable y la innovación medioambiental con la presentación de Celtigravel, una ruta cicloturista de más de 350 kilómetros diseñada para disfrutar de la historia y los paisajes únicos de la provincia.

La ruta está enmarcada en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) Celtiberia Soriana, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea, NextGeneration-EU.

El itinerario parte del emblemático yacimiento de Numancia, en Garray, y recorre enclaves arqueológicos como Tiermes y Uxama, además de localidades históricas como El Burgo de Osma, San Esteban de Gormaz y Berlanga de Duero.

La ruta también atraviesa parajes naturales de gran belleza, como el Cañón de Lumías y el Cañón del Río Lobos, pasando por Cabrejas del Pinar y aprovechando tramos de la Vía Verde y la calzada romana.

Para garantizar la seguridad y comodidad de los usuarios, la ruta está perfectamente señalizada e incorpora cargadores para bicicletas eléctricas y estaciones de mantenimiento.

Uno de los hitos más destacados de esta actuación es la instalación de una nueva red de balizas fabricadas en madera certificada PEFC, bajo criterios de residuo cero, energías renovables y economía circular.

Se trata de la primera señalización turística en España con huella de carbono cero, gracias a un proceso de fabricación neutro en carbono y medidas de compensación que permiten alcanzar el estándar NetZero.

Cada baliza cuenta con un Análisis de Ciclo de Vida (ACV) completo, con una huella media aproximada de 9,67 kg de CO₂ por unidad, lo que convierte a Soria en un ejemplo nacional de gestión ambiental avanzada.

Con esta iniciativa, la Diputación de Soria ha recalcado que refuerza su estrategia alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, apostando por productos locales, materiales naturales y procesos que no solo reducen el impacto, sino que contribuyen a regenerar el entorno.

El proyecto posiciona a la provincia como territorio pionero en innovación ambiental y turismo consciente.