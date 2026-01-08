La provincia de Soria cierra 2025 con más de 270.000 consultas turísticas

Jueves, 08 Enero 2026 13:11

La Diputación de Soria ha cerrado 2025 con 273.825 consultas en su red de Oficinas de Turismo en la provincia, un crecimiento del 6,4 por ciento respecto al año anterior, y con El Burgo de Osma, Berlanga de Duero y Almazán como los tres principales polos de atracción.

El interés por el patrimonio, la naturaleza y el turismo rural se mantiene fuerte durante todo el año, incluso fuera de la temporada alta, reforzando a la provincia como un destino de interior activo y equilibrado.

El año 2025 se cierra con un balance muy positivo para el turismo en la provincia de Soria, según los datos registrados en las Oficinas de Turismo gestionadas por la Diputación Provincial.

A lo largo del ejercicio se han contabilizado 273.825 consultas, lo que supone 16.546 más que en 2024, con un crecimiento global del 6,4 %, confirmando la consolidación de Soria como un destino de interior cada vez más atractivo, diverso y repartido a lo largo de todo el año.

Este crecimiento se ha apoyado especialmente en los meses de primavera y otoño, aunque el mes de diciembre de 2025, tradicionalmente más moderado, ha permitido cerrar el año con 14.980 consultas, reflejando que nuestros pueblos siguen despertando interés turístico incluso fuera de la temporada alta.

Este comportamiento reafirma el valor del patrimonio, la naturaleza y la autenticidad del medio rural soriano.

“Pasadas las Navidades y con la mirada puesta en el nuevo año, desde la Diputación hemos puesto en marcha nuevas medidas para reforzar el turismo en la zona rural de nuestra tierra”, ha destacado en un comunicado la diputada de Turismo, Elia Jiménez, quien ha añadido que “poner a disposición de los ayuntamientos gafas para disfrutar del eclipse o la app para recorrer la provincia en bicicleta gracias a la Ruta Celtigravel persigue un mismo objetivo: que nuestros pueblos sean un punto de referencia tanto dentro como fuera de la provincia”.

Entre las oficinas con mayor volumen de actividad destaca El Burgo de Osma, que vuelve a situarse como uno de los grandes motores turísticos de la provincia, con 54.329 consultas en el conjunto del año y 2.853 en diciembre, cerrando 2025 con un crecimiento muy significativo respecto al año anterior. También Berlanga de Duero ha registrado un año especialmente positivo, alcanzando 47.564 consultas anuales y 2.149 en el último mes, consolidando su papel como referente patrimonial. En la misma línea, Almazán cierra el ejercicio con 38.488 consultas, de las cuales 2.266 corresponden a diciembre, destacando por su buen comportamiento durante el otoño.

El Moncayo soriano ha tenido un protagonismo destacado en 2025. Ágreda finaliza el año con 29.388 consultas y 2.032 en diciembre, mientras que Ólvega se sitúa como una de las oficinas con mayor crecimiento porcentual, alcanzando 11.550 consultas anuales y protagonizando uno de los cierres de año más destacados de toda la red, con 2.593 consultas en diciembre, un dato que pone de manifiesto el dinamismo turístico de esta zona incluso en los meses finales del año.

Otras localidades históricas como Medinaceli mantienen un flujo constante de visitantes, con 19.184 consultas en 2025 y 950 en diciembre, mientras que San Esteban de Gormaz alcanza 14.457 consultas anuales, sufriendo un descenso de sus cifras sobre todo en los primeros meses del año.

Monteagudo de las Vicarías también cierra un año positivo, con 14.128 consultas y un buen comportamiento en diciembre, con 805 visitantes atendidos.

En el ámbito del turismo de naturaleza, las oficinas de Vinuesa, San Leonardo de Yagüe y Duruelo de la Sierra reflejan la importancia del entorno natural como reclamo. Vinuesa registra 11.601 consultas en el conjunto del año y 299 en diciembre, mientras que San Leonardo de Yagüe alcanza 8.008 consultas, con 44 en el último mes, manteniéndose prácticamente en equilibrio respecto al año anterior.

Duruelo de la Sierra cierra 2025 con 5.490 consultas, concentradas fundamentalmente en los meses centrales del año.

Los pueblos más pequeños también muestran una evolución positiva y sostenida. San Pedro Manrique finaliza el año con 6.291 consultas, destacando especialmente el mes de diciembre con 556, uno de los mejores cierres de año de su serie histórica. Garray alcanza 6.537 consultas anuales, Langa de Duero suma 1.606, con 67 en diciembre, y Villar del Río registra 2.095 consultas, manteniendo actividad incluso en los últimos compases del año. Por su parte, Yanguas cierra 2025 con 2.109 consultas, confirmando su recuperación turística, especialmente durante el otoño.

En conjunto, los datos de 2025 reflejan un año de consolidación y crecimiento para el turismo en la provincia de Soria, con una red de Oficinas de Turismo que ha sabido atender a un mayor número de visitantes, diversificar los flujos a lo largo del año y reforzar la imagen de Soria como un destino tranquilo, auténtico y con una oferta sólida durante los doce meses.

El cierre de diciembre confirma, según la Diputación, que el turismo rural, cultural y de naturaleza sigue siendo un pilar fundamental para el desarrollo de nuestros pueblos y sienta una base muy positiva de cara a al nuevo año