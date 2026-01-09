El sector primario vuelve a ralentizar tráfico en carreras contra acuerdo de Mercosur

Viernes, 09 Enero 2026 15:40

Los agricultores sorianos y burgaleses han vuelto a movilizarse este viernes en la comarca de la ribera para reclamar que no se firme el acuerdo de la Unión Europea con Mercosur, que pone en peligro la viabilidad de muchas explotaciones agrarias y ganaderas.

Para ello, han vuelto a salir con sus tractores para ralentizar el tráfico en la N-122, entre Aranda de Duero y Langa de Duero, lo que ha provocado caravanas de vehículos y velocidades reducidas en la conducción.

Los agricultores de Unaspi han querido con esta movilización sensibilizar a la población ante las repercusiones que supondrán, a su juicio, para el sector primario español, la firma del tratado con Mercosur.

Unaspi ha subrayado que firmar este acuerdo puede suponer acabar con el sector primario.

Los países de la Unión Europea (UE) han respaldado mayoritariamente este viernes, de forma provisional, la firma del acuerdo de asociación con el Mercosur.

El acuerdo incluye concesiones a Mercosur en el vacuno, en las aves de corral, en el etanol y en el arroz, aunque con plazos y de forma gradual; en los envíos cárnicos limita las preferencias a una fracción de la producción de la UE (el 1,5 % para la carne de vacuno y el 1,3 % para las aves de corral).

En cuanto a los productos que exporta España, beneficia al vino, a las bebidas, al aceite de oliva, el chocolate o los lácteos.

No obstante, desde el sector manejan plazos que se pueden alargar diez años para esas ventajas.

Las salvaguardas fijadas para tranquilizar a los agricultores europeos se basan en un refuerzo de la vigilancia y en la reacción rápida ante el aumento de las importaciones o de la caída de precios; afectan a productos sensibles, como el vacuno, las aves, el arroz, la miel, los huevos, el ajo, el etanol y el azúcar.

España exporta a Mercosur bienes agroalimentarios por 463 millones de euros, mientras que las importaciones ascienden a 4.118 millones anuales, según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de 2024.

Los productos españoles más exportados a Mercosur son el aceite de oliva (106 millones), el vino y el mosto (33,6 millones) y las frutas de hueso (31,8 millones), mientras que los más importados son las tortas y habas de soja (1.880 millones), el café (381 millones) y los crustáceos (317,4 millones).