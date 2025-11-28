Premios de los circuitos de bTT y Trail Running ‘Soria puro oxígeno’ 2025

La Diputación Provincial de Soria ha entregado esta tarde los premios a los circuitos provinciales de BTT y Trail Running “Soria Puro Oxígeno” de la temporada 2025.

El presidente de la Diputación, Benito Serrano, acompañado por el diputado de Deportes, Sergio Frías, ha sido el encargado de entregar los galardones a los y las deportistas que han destacado a lo largo del año.

Con una dotación total de 12.600 euros, estos premios reconocen el esfuerzo, la constancia y el compromiso de quienes participan en las pruebas del circuito, así como el trabajo de los clubes y entidades organizadoras que, con dedicación y cariño, mantienen vivo el deporte en todos los rincones de la provincia.

Durante el acto, el presidente ha subrayado la importancia de apoyar el deporte como herramienta para impulsar el turismo activo y la dinamización del territorio.

Asimismo, ha destacado el ambiente de convivencia que generan estas pruebas, reuniendo a deportistas, familias, voluntarios y vecinos en jornadas donde el deporte y la naturaleza se convierten en protagonistas.

Por ello, la institución provincial también ha querido contar con la presencia de los organizadores de las diferentes pruebas que han formado parte de estos circuitos durante su primera edición.

El propio presidente ha querido destacar que “gracias al trabajo y la constancia demostrada a lo largo del año, estas carreras sitúan a la provincia de Soria en el mapa nacional del turismo deportivo y de naturaleza, convirtiendo a nuestros pueblos en referentes para numerosos deportistas, tanto nacionales como internacionales”.

Las carreras que han formado parte este año han sido:

Trail Running 2025:

Cerco a los 7 Infantes

Soria Puro Oxígeno (Quintana Redonda)

Arganza Trail

Subida al Palillo

Travesía Alto Duero

Tierra de Frontera

Kilómetro Vertical Neveros

Trail del Jalón

Desafío Urbión

BTT 2025:

Desafío BTT Manzanas de Soria

La Garreña Pedánea

San Leonardo Bike Race

BTT Golmayo

BTT Memorial Iván Herrero

Sendas del Duero

7 Muros Pozalmuro

Tronchaberezos

Además del reconocimiento deportivo, el circuito Soria Puro Oxígeno pretende poner en valor la riqueza de la provincia, promoviendo una manera sostenible y respetuosa de disfrutar del entorno natural. Cada carrera, ya sea en las sierras, cañones, pinares o en las mismas calles de nuestros municipios reflejan la esencia de una provincia que respira deporte al aire libre.

GANADORES “SORIA PURO OXÍGENO 2025”

BTT 2025

Categoría sénior masculina:

Óscar Aguilera Royo – 1º clasificado – 1.000 €

Sergio Aroz Alonso – 2º clasificado – 500 €

José Lastra Bahón – 3º clasificado – 250 €

Adrián Gallego Gallego – 1º soriano – 500 €

Categoría sénior femenina:

Celia de Pedro Asenjo – 1ª clasificada – 1.000 €

Categoría máster masculina:

Dario Angulo García – 1º clasificado – 500 €

Jorge Parra García – 2º clasificado – 250 €

Jesús Martínez Frías – 3º clasificado – 150 €

Rafael San Quirico Ramos – 1º soriano – 500 €

Categoría máster femenina:

Naty Larriba Marín – 1ª clasificada – 500 €

TRAIL RUNNING 2025

Categoría sénior masculina:

Jordán Lázaro Utrilla – 1º clasificado – 1.000 €

Fernando Bocigas Martín – 2º clasificado – 500 €

Rafael Pardo Hernando – 3º clasificado – 250 €

Edgar Val Cantón – 1º soriano – 500 €

Categoría sénior femenina:

Begoña Peña Aylagas – 1ª clasificada – 1.000 €

Categoría máster masculina:

César Giaquinta Miech – 1º clasificado – 500 €

Josué Pardo Pérez – 2º clasificado – 250 €

Rubén Peñaranda Esteban – 3º clasificado – 150 €

Denys Oriol Casaled Marcos – 1º soriano – 500 €

Categoría máster femenina:

Ana García Miguel – 1ª clasificada – 500 €

Virginia Quelcca Mamani – 2ª clasificada – 250 €

Laura Gallardo García – 1ª soriana – 500 €

Con la entrega de estos premios, la Diputación de Soria ha señalado que reafirma su compromiso con un deporte cercano, inclusivo y profundamente ligado al territorio.

El éxito de este primer circuito Soria Puro Oxígeno demuestra, a su juicio, que la provincia late con fuerza cuando deporte, naturaleza y nuestros pueblos se unen en un mismo camino.