Soria, sede de prueba puntuable nacional de bádminton para sub-13 y sub-15

Viernes, 28 Noviembre 2025 13:02

El pabellón de la Fuente del Rey de Soria acogerá, durante la jornada del sábado, una prueba puntuable para el ranking nacional para las categorías sub13 y sub17 organizada por la Federación de Castilla y León de bádminton con el apoyo del Club Bádminton Soria-CS24 y la delegación provincial.

Están inscritos hasta 60 deportistas tanto de Castilla y León como de comunidades autónomas limítrofes como La Rioja y Madrid e incluso un club proveniente de las Islas Canarias.

El club local, el Bádminton Soria-CS24 aprovechará esta cita para iniciar en competición a buena parte de su cantera.

En sub-17 competirán: Naroa Alvaro, Alvaro Gomez, Carmen Gomez, Abel Izquierdo, Julia Perez, y Nadia Valero. De estos, Carmen Gómez parte como principal cabeza de serie en la modalidad de individual.

Mientras, entre los sub-13, participarán: Adrián Alonso, Yaiza Castro, Mario De Pablo, Gabriel Garcia, Adrián Rosa, Lucia Rosa, Isabel Sandoval, Leire Sandoval y Nahia Tejero.

Para la mayoría de estos jugadores será su primera competición federada por lo que el objetivo es familiarizarse con este tipo de pruebas más allá del logro de otros objetivos.

Durante esta temporada 2025, esta es la tercera ocasión en la que Soria acoge pruebas de naturaleza, abarcando todas las categorías posibles desde la categoría sub-11 hasta los seniors.

La cita de este sábado tiene previsto su comienzo a las diez horas y la disputa de las finales tendrá lugar durante las horas centrales de la tarde.

Por otro lado, dos jugadores: Santiago Martínez y José Carlos Pérez participarán en el Máster Territorial Senior de Madrid que se llevará a cabo en la localidad de Pedrezuela.

Ambos formarán pareja en el doble masculino, disputando Santiago los individuales mientras que José Carlos se centrará en las modalidades de doble jugando el mixto con la madrileña Ana Martínez.