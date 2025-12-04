¿Los jóvenes fuman menos o solo varían la forma en que lo hacen?

Jueves, 04 Diciembre 2025 09:59

El Informe ESTUDES 2025 ha revelado datos de consumo en mínimos históricos en relación con el tabaco y el cannabis, aunque cada vez más estudiantes de entre 14 y 18 años optan por el cigarrillo electrónico.

La sociedad cambia y se adapta. Buena prueba de ello es que antes, para desplazarnos, la gente lo hacía gracias a los caballos y ahora la tecnología ha avanzado hasta desarrollar la conducción autónoma de vehículos.

Estos cambios se extrapolan al ámbito de las adicciones.

Cada vez son menos los adolescentes que se ven atraídos por las formas de fumar tradicionales (tabaco), incluso por sustancias como el cannabis.

No obstante, silenciosamente se están abriendo paso nuevas formas de consumo, que preocupan a profesionales y de las que todavía se desconoce gran parte de sus efectos a largo plazo.

Como cada dos años, el Ministerio de Sanidad, en colaboración con el Plan Nacional Sobre Drogas, ha lanzado el Informe ESTUDES.

En su versión de 2025 recoge datos sobre las prevalencias de consumo de diferentes sustancias, legales e ilegales, de los estudiantes en España de entre 14 a 18 años.

Las estadísticas no sorprenden a nadie, porque desde el inicio de la serie no han parado de bajar, salvo en ocasiones puntuales.

El tabaco y el cannabis presentan prevalencias de consumo mínimas en la serie histórica.

En lo que se refiere al consumo en alguna ocasión, el 27 por ciento reconoce haber hecho uso del tabaco, por un 21 por ciento del cannabis.

Cuando el tiempo se acota al último año, el 21 por ciento afirma haber fumado tabaco y poco más del 15 por ciento reconoce el consumo de cannabis.

En los últimos 30 días, los porcentajes siguen a la baja. Menos del 16 por ciento en el caso del tabaco y del 12 por ciento en el cannabis.

Aunque los datos son esperanzadores, y reflejan una clara tendencia que habla del progresivo rechazo de los estudiantes por estas sustancias, hay una variable para tener en cuenta: Los cigarrillos electrónicos.



¿Hacia dónde van las nuevas formas de fumar?

El Informe vislumbra un futuro donde el tabaco y cannabis tendrán una menor presencia en la vida de los adolescentes, y puede que en edades más avanzadas. Pero hay una realidad que, paralelamente, se está abriendo paso.

Casi la mitad de los estudiantes (49,5%) de entre 14 y 18 años ha probado el cigarrillo electrónico en el último año.

Además, aunque desde 2023 se ha producido un ligero descenso, los datos reflejan una curva ascendente desde

2014.

“Los datos, y el día a día, nos muestran que los jóvenes fuman cada vez menos tabaco y cannabis. Sin embargo, no es porque hayan abandonado este hábito tan dañino, sino porque han cambiado la forma de hacerlo”, ha reconocido Antonio Peña, médico de Esvidas especializado en adicciones.

¿Por qué los adolescentes prefieren el vaper al tabaco o cannabis?

Es una realidad: Es más fácil andar por la calle y ver a un adolescente fumando vaper que tabaco o cannabis. Y este cambio tiene un trasfondo mucho más amplio y complejo de lo que la sociedad cree.

El marketing de la industria tiene como cliente principal a los jóvenes de entre 15 a los 25 años.

Con tal de llamar la atención y captar su interés, estos productos se presentan con empaquetados llamativos, combinaciones de sabores sugerentes y colores vistosos.

La sociedad, pese a la insistencia de profesionales e instituciones, sigue creyendo que el cigarrillo electrónico es una opción viable para abandonar el consumo de tabaco tradicional.

Los jóvenes, al ver la etiqueta “sin nicotina” automáticamente lo asocian a un riesgo mínimo o inexistente de desarrollar adicción.

Sin embargo, puede que no desarrollen dependencia como la que produce el cannabis, pero sí conductual: Acto de llevar el vaper a la boca.





Son productos muy discretos. El aerosol del cigarrillo tradicional puede pasar desapercibido, cosa que no pasa con el tabaco o el vaper.

“Son muchos los motivos que explican el elevado número de adolescentes de entre 15 y 18 años que consumen cigarrillo electrónico: La industria, la desinformación o el jugar con su ‘inocencia’. Por todo vemos cada vez más vapers y menos tabaco o cannabis”, ha apuntado Margarita de la Paz, psicóloga de

Esvidas.

Un cambio de tendencia no exento de riesgos

Hasta el momento, las investigaciones son insuficientes como para hacer una lista de riesgos derivados del consumo de cigarrillo electrónico. Sin embargo, los pocos datos disponibles sirven para hacer una serie de advertencias.

Aunque en menor cantidad, el contenido de los vapers tiene entre 600 y 700 compuestos tóxicos y muchos de ellos cancerígenos. Metales pesados, como el níquel, el aluminio o el estaño y compuestos como el acetaldehído, la glicerina o el formaldehído mantienen el riesgo de desarrollar enfermedades derivadas del consumo.

La probabilidad de desarrollar adicción sigue siendo alta en el caso de los cigarrillos electrónicos. Muchos de ellos contienen nicotina, una sustancia altamente adictiva, mientras que para quienes creen que la etiqueta “sin nicotina” los libra de esta posibilidad, existe el riesgo de desarrollar adicción conductual al movimiento mano-boca.

“Aunque la investigación todavía necesite tiempo para poder dar certezas exactas de los riesgos que esta práctica tiene al largo plazo, los componentes y el acto de fumar nos dicen que existen riesgos reales en relación con el consumo de cigarrillo electrónico”, ha destacado Peña.

¿Cómo afrontar el cambio?

Profesionales e instituciones trabajan de forma incansable para hacer frente al avance de estas nuevas formas de fumar. El objetivo, más que alertar, debe ir encaminado hacia una actuación que combine las políticas públicas, una regulación efectiva y campañas de sensibilización que sean realistas.

Suprimir los sabores y elementos atractivos, tales como el sabor o los colores.

Implementar medidas más estrictas para la publicidad en redes sociales, que prohíba la promoción directa o indirecta de estos productos.

Control en la accesibilidad, limitando la venta en establecimientos próximos a centros escolares o incrementando los impuestos.