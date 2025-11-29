La A-15 tendrá un tramo en obras en Navarra en 2026

Sábado, 29 Noviembre 2025 17:22

La autovía de Navarra (A-15) estará en obras en 2026 en uno de sus tramos en Navarra, tras aprobar el Gobierno de navarra de forma definitiva el proyecto de construcción, entre Cintruénigo y la conexión con la AP-15 en Tudela.

El presupuesto de ejecución de este tramo asciende a 143.715.000 euros, IVA incluido, según ha anunciado el consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite.

"Los pasos dados con los estudios constructivos significan que, en la práctica, las máquinas puedan estar trabajando durante el primer semestre de 2026, después de muchos años de estancamiento y de inmovilización de obra pública", ha avanzado.

Chivite ha destacado el "compromiso" del Gobierno de Navarra con el desarrollo de las grandes infraestructuras para que la Comunidad foral "sea un territorio mejor comunicado y con garantías de desarrollo".

En este sentido, la Autovía de Navarra "supone mejorar la movilidad de las personas, aumentar la competitividad de las empresas, ampliar la seguridad vial e impulsar el desarrollo económico de Navarra".

El segundo tramo de la A-15, que corresponde desarrollar al Gobierno de Navarra y que une las localidades de Cintruénigo y Cascante está actualmente en fase de redacción del proyecto, por un valor estimado cercano a los 600.000 euros.

Respecto a los otros dos tramos que son competencia del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, el proyecto entre Ágreda y Tarazona está aprobado y pendiente de licitar la obra desde hace meses.

En el tramo entre Tarazona y la conexión con Navarra el proyecto está pendiente de licitación.

"Al igual que estamos haciendo con el desdoblamiento de la N-121-A, el Canal de Navarra o el Tren de Alta Velocidad, esta noticia es el inicio de una carrera de fondo que debe ir acompañada de disponibilidad presupuestaria acompasada con el Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible y coordinada con el despliegue de otras importantes infraestructuras", ha subrayado.

En cuanto a posibles plazos, ha recordado que "el compromiso que transmitió el ministro Óscar Puente es que al final de esta legislatura tendríamos todos los trámites administrativos de todos los proyectos realizados".

Apertura

Por su parte, el Ministerio de Transportes ha abierto este viernes al tráfico los 4,9 kilómetros finales de la A-68 en el tramo Gallur–Mallén hasta el límite con Navarra, una puesta en servicio de relevancia para Aragón y la Comunidad foral, al establecerse una vía de alta capacidad entre Zaragoza y Tudela.

Con esta apertura se culmina el largamente demandado desdoblamiento de la N-232, una reivindicación que supera las dos décadas de espera y que encuentra continuidad en dirección a la localidad navarra de Cortes.

El desdoblamiento de la N-232 para la ejecución final de la A-68 lleva años siendo materia de reivindicación de los Gobiernos navarro y aragonés, que han urgido al Estado a su finalización, debido a la intensidad de tráfico que soporta y a su elevada siniestralidad.

Se calcula que más de 13 mil vehículos al día transitan por esa carretera y que aproximadamente la mitad de ellos son camiones.

La AP-68, que une Bilbao y Zaragoza desde 1980, dejará de ser de peaje el 11 de noviembre de 2026, tras 46 años de cobro, pasando a llamarse A-68 en los tramos no desdoblados.

Actualmente, recorrer sus casi 300 km cuesta 37,25 euros para vehículos ligeros y hasta 78,60 € para los más pesados.

Esta liberación seguirá el ejemplo de la AP-2 (Zaragoza–El Vendrell), que eliminó sus peajes en 2021.