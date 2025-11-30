Podemos impulsa moción para facilitar jubilación, sin penalización, a trabajadores con más de 40 años cotizados

Domingo, 30 Noviembre 2025 08:45

El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves una moción consecuencia de interpelación urgente, a iniciativa de Podemos, para facilitar la jubilación de trabajadores con más de 40 años cotizados sin penalización.

La iniciativa no legislativa ha salido adelante con 180 votos a favor y 170 abstenciones.

En concreto, el Congreso ha instado al Gobierno a impulsar las reformas legislativas necesarias para que no se apliquen coeficientes reductores a las personas que hayan cotizado durante cuarenta años en su jubilación actual o cuando accedan a la misma.

La aplicación de coeficientes reductores a las personas jubiladas con largas carreras de cotización supone una injusticia con efectos muy negativos, dándose la circunstancia que personas que han aportado durante años reciben menos pensión que personas con cotizaciones menores, siendo de especial afectación a personas paradas de más de 52 años de edad, sector con grandes tasas de desempleo de larga duración, según ha defendido Podemos en el Congreso.

En el contexto español, donde se aprecian tasas de desempleo juvenil muy altas, en términos relativos con respecto a los países de nuestro entorno y absolutos, aún en el caso de momentos de expansión del empleo como el presente, incentivar la prolongación de la vida laboral con carreras de cotización muy largas es un sinsentido desde el punto de vista económico y social, según ha reiterado Podemos.

La moción, aprobada en el Congreso de los Diputados, recoge una histórica petición de la Asociación de pensionistas Asjubi40, para que se modifique la actual normativa, que aplica coeficientes reductores a quienes adelantan la edad de jubilación (ya sea de forma voluntaria o forzosa), en el caso de aquellas personas que cuenten con más de 40 años cotizados.

La petición de Asjubi40, que lleva más de 10 años luchando por ella, es la de que no se apliquen coeficientes reductores a quienes tengan una carrera de cotización completa, es decir, más de 40 años cotizados, tanto en el caso de la jubilación anticipada voluntaria como en el caso de la jubilación anticipada involuntaria o forzosa.

Esta petición afecta a más de 900.000 pensionistas con largas carreras laborales (más de 40 años cotizados).

La anterior petición está basada en que no se considera justo ese tratamiento y la aplicación de penalizaciones tras muchos años de cotización (40 años son 3,5 años más más que los 36 años y 6 meses que en la actualidad dan derecho a aplicar un 100% sobre la base reguladora para determinar el importe de la pensión, en caso de jubilación a la edad legal).

En la actualidad, en caso de jubilación anticipada, se aplican coeficientes reductores sobre el importe de la pensión teórica previamente calculada, que varían en función del número de meses de adelanto (hasta un máximo de 24 meses en el caso de la jubilación anticipada voluntaria y 48 meses en caso de jubilación anticipada involuntaria) y del periodo de cotización acumulado.

Para aquellos con más de 40 años cotizados, el coeficiente máximo aplicado, en caso de jubilación anticipada voluntaria, aquel aplicado en caso de adelantar 24 meses la edad de jubilación, ascendería a un 19 por ciento si estuviesen encuadrados en el tramo entre más de 38,5 años y menos de 41,5 años cotizados (es decir, en relación al caso tratado, si tuvieran entre 40 y 41,5 años cotizados); 17 por ciento si tuvieran más de 41,5 años de cotización y menos de 44,5 años, y 13 por ciento en caso de contar con más de 44 años y 6 meses de cotización.

Además, en el caso de la jubilación anticipada voluntaria, para aquellas personas cuya pensión teórica, una vez aplicados los coeficientes reductores, supere el importe de pensión máxima, se está aplicando durante un periodo transitorio hasta 2033 unos coeficientes reductores sobre el importe de la pensión máxima en función del año de acceso a la jubilación y del periodo de cotización acumulado, siempre y cuando la reducción de pensión por la aplicación esos coeficientes se vea absorbida por la revalorización de la pensión máxima.

¿Qué implica esta moción aprobada en el Congreso de los diputados?

Esta moción aprobada en el Congreso, si bien legalmente no es de obligado cumplimiento para el Gobierno, tiene un impacto político, y posiblemente sea llevada de nuevo al Pacto de Toledo para evaluar su recomendación o no.

La propuesta de moción aprobada ha sido presentada Podemos, y llega tras unas declaraciones de la ministra de Inclusión y Seguridad Social negándose a despenalizar la jubilación anticipada de las largas carreras.

Ha salido adelante sin ningún voto en contra.

Ha sido votada a favor por PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG, Coalición Canaria, UPN, Compromís. PP y Vox se han abstenido.