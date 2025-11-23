El 20 por ciento de las trabajadoras en Administración central conoce a compañera víctima de violencia de género

Domingo, 23 Noviembre 2025 14:27

CSIF ha alertado hoy de que el 20 por ciento de las personas que trabajan en la Administración General del Estado (AGE) conoce en su entorno laboral al menos a una mujer víctima de violencia de género.

Como cada año, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de Castilla y León se suma al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra el martes el 25 de noviembre.

El lema de la campaña de este año es ‘Todas las violencias duelen, todas deben terminar’.

Los datos, extraídos de una encuesta aleatoria realizada a 1.000 personas en distintos sectores de AGE en España, revelan una realidad que pone de manifiesto un flanco desatendido en la principal ‘empresa’ del país.

De ese dato, cabe extraer que hay centenares de mujeres funcionarias y trabajadoras laborales en esa administración que viven una situación de violencia de género en silencio.

Estos resultados deben ser un punto de inflexión para elaborar estudios en todas las administraciones, que sirvan como referente en la lucha contra la lacra social y laboral que es la violencia contra la mujer, y que evidenciará que son muchos miles las mujeres que la sufren.

La encuesta revela que más del 80 por ciento de los/las empleadas de AGE desconocen en detalle o no tienen constancia de que exista un protocolo de actuación en su trabajo o de movilidad para víctimas de violencia de género.

Esta cifra evidencia el déficit de formación, difusión y aplicación real de las medidas ya existentes, incluidas las del IV Plan de Igualdad acordado con CSIF.

En este sentido, y tal como consideran el 89 por ciento de las personas encuestadas, la administración central debe reforzar la formación del personal para detectar y actuar ante posibles situaciones de violencia machista y poner freno así a este vacío existente en el ámbito laboral.

Es evidente que hay carencias profundas, cuando solo el 18 por ciento de las personas encuestadas considera que son suficientes las medidas actuales de protección y apoyo a las mujeres víctimas de violencia de género en el ámbito laboral. Son necesarios protocolos y medidas más específicas para proteger y acompañar a las trabajadoras víctimas de violencia de género en el centro de trabajo, como la movilidad, reserva de puesto, flexibilidad o apoyo psicológico, como así afirman el 66% de las personas consultadas en la encuesta de AGE, ha resaltado CSIF.

Otro de los problemas que afectan a la mujer en el ámbito laboral es la brecha de género en las administraciones públicas, con las mujeres con un salario un 10% menor que los hombres, como viene denunciando CSIF.

Por ello, acordó en el Plan de Igualdad que Función Pública audite los salarios para eliminar diferencias entre hombres y mujeres. La encuesta en AGE recoge que el 47% de las mujeres consideran que ser mujer les perjudica en su trabajo y promoción profesional, mientras que el 34% afirma lo contrario y el 19% de las respuestas son de hombres.

CSIF considera que las administraciones -central, autonómicas y provinciales, y las empresas privadas no pueden mirar para otro lado y deben tomar medidas urgentes, concretas y estructurales para atajar un problema que afecta directamente a los centros de trabajo, así como a la salud y conciliación de miles de trabajadoras.

El sindicato independiente insiste en la necesidad de crear la figura del delegado/a sindical especializado en igualdad y lucha contra la violencia de género como herramienta de prevención y gestión de la violencia machista, tanto en el ámbito público como en el privado. Este delegado estará formado para detectar casos, canalizar problemas y ofrecer ayuda y seguimiento a las empleadas afectadas.

La violencia de género en España constituye una realidad inapelable, como lo demuestran las 34 mujeres y 17 menores que han sido asesinados en lo que va de año (datos a 11 de noviembre de 2025).

Este dato dramático evidencia la necesidad de un mayor compromiso de toda la sociedad, instituciones, partidos políticos y administraciones en esta lucha, reforzar la política de ‘tolerancia cero’ contra cualquier tipo de agresión.

En el marco de la negociación colectiva iniciada recientemente con el Ministerio de Función Pública, CSIF está negociando medidas que afectan a la igualdad y no discriminación: publicar los planes de igualdad y los protocolos frente al acoso sexual y por razón de sexo; registro de planes de igualdad; impulsar medidas para garantizar la igualdad; corregir la brecha de género; e implantar protocolos de prevención y actuación frente al acoso sexual, por razón de sexo y frente a cualquier vulneración de la libertad sexual.

En este sentido, CSIF ha reclamado, de forma específica, la protección en el ámbito laboral a víctimas de violencia de género con la introducción de la figura del delegado/a especializado y la recuperación de las víctimas de violencia (no solo confidencialidad y protección).

Además, apoya firmemente el impulso de medidas para garantizar entornos laborales inclusivos y seguros para las personas LGTBI+. Además, CSIF exige una dotación adecuada de personal especializado en los juzgados especializados en violencia de género para garantizar una tramitación ágil y efectiva de los procedimientos, evitando que las víctimas queden desprotegidas.