La cibercriminalidad se reduce por primera vez en serie histórica

Sábado, 22 Noviembre 2025 09:49

as Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han registrado un total de 464.801 ciberdelitos en 2024, un 1,6 por ciento menos que en 2023 y el primer descenso de la serie histórica, según recoge el Informe sobre la Cibercriminalidad en España 2024, elaborado por la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad.

El documento, publicado este viernes, está disponible en la web del Ministerio del Interior, en el apartado de Balances e Informes, en el año 2024.

Del total de ciberdelitos conocidos por Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Foral de Navarra, Ertzaintza, Mossos d’Esquadra y los distintos cuerpos de policía local, casi nueve de cada diez (412.850) fueron fraudes informáticos (estafas), que se redujeron un 3,5 por ciento respecto a 2023.

A mucha distancia le siguieron las falsificaciones cometidas a través de Internet (19.492 casos), que representan un 4,2 por ciento del total, lo que supone un incremento de un 28,7 por ciento frente al ejercicio anterior.

Aumentan también los delitos de acceso e interceptación ilícita (32 %), amenazas y coacciones (1,5 %), contra la propiedad industrial e intelectual (94 %) y de interferencia de datos y en sistema (10 %). Por el contrario, descienden un 7 % los ciberdelitos sexuales.

En 2024, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han detenido o investigado a 19.322 personas, un 14 por ciento más que en 2023.

El número de casos esclarecidos se ha incrementado también en un 6,4 por ciento y representa ya casi el 14 por ciento del total de hechos conocidos.

El informe señala que el perfil mayoritario del ciberdelincuente es un hombre (72 % de los detenidos o investigados), de entre 18 y 25 años (23,6 %) y de nacionalidad española (76,2 %).

Por ámbito territorial, la Comunidad de Madrid (73.477) y las provincias de Barcelona (55.965) y València (24.461) aglutinan el 33 por ciento de los ciberdelitos.

El número de víctimas de ciberdelincuencia asciende a 350.795, un 1 por ciento inferior a 2023. El 51,2 por ciento son hombres y la franja de edad más frecuente es la comprendida entre los 26 y 40 años, en ambos sexos, que se ven afectados mayoritariamente por fraudes informáticos. Las estafas relacionadas con tarjetas de crédito o débito y cheques de viaje han perjudicado a 148.292 personas.

La incidencia de la ciberdelincuencia se distribuye de manera regular durante todo el año, aunque enero es el mes que concentra el mayor número de casos (48.585), seguido de octubre (41.636) y noviembre (39.886). Agosto es el mes con menos ciberdelitos registrados: 34.318.

Ciberincidentes que han afectado a operadores críticos

El informe recoge los ciberincidentes registrados en el ámbito de los operadores críticos, que en 2024 recibieron 160 ciberataques, lo que supone un incremento del 97,5 por ciento respecto a 2023.

La mayor parte de los incidentes fueron ataques de disponibilidad (40,6 %), seguidos de los tipificados como de compromiso de la información (38,7 %) y, en menor medida, fraudes e intrusiones.

Por sectores, Transportes concentró el 37,5 % de los ciberataques, por delante del Sistema Financiero y Tributario (17,5 %) y el de la Energía (14,4 %).