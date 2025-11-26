Dos meses más para justificar proyectos singulares de energía limpia en municipios de reto demográfico

Miércoles, 26 Noviembre 2025 08:39

El Consejo de Ministros, a petición del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO), ha aprobado un Real Decreto que amplía dos meses el plazo para la justificación de las subvenciones del Programa de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de reto demográfico (DUS 5000), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

El Programa DUS 5000, destinado a municipios con menos de 5.000 habitantes, se lanzó en agosto de 2021 con una dotación económica de 75 millones de euros.

Su gran éxito, según el MITECO, propició que se ampliara en dos ocasiones, en noviembre de 2021, hasta los 325 millones, y en noviembre de 2022, hasta alcanzar un presupuesto total de 675 millones, nueve veces más que la cantidad original.



En total se concedieron ayudas a 1.358 proyectos de entidades locales de todas las provincias del país, para mejorar la eficiencia energética de edificios e infraestructuras, implantar soluciones de autoconsumo y climatización con renovables, renovación del alumbrado y movilidad sostenible.

El plazo para justificar la ejecución de los proyectos finalizaba el próximo 30 de noviembre, pero el decreto que aprueba hoy el Gobierno otorga dos meses adicionales, hasta el 31 de enero de 2026



