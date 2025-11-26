Renfe lanza nueva campaña con descuento en pases Interrail para viajar por Europa
Renfe ha lanzado una nueva campaña para viajar por Europa en todo tipo de trenes con pases Interrail con descuentos del 25 por ciento sobre la tarifa oficial.
Los billetes promocionales pueden adquirirse a través de todos los distribuidores oficiales desde el 25 de noviembre hasta el 17 de diciembre de 2025.
La fecha de inicio del viaje a más de treinta países europeos puede ser hasta 11 meses después de la fecha de la compra del pase, ofreciendo la máxima flexibilidad para planificar las vacaciones.
El descuento del 25 por ciento se aplica al adquirir el pase Interrail Global o One County (excepto One Country Switzerland).
Estos pases permiten viajar en tren a más de 30.000 destinos en primera o segunda clase, en cualquier tarifa oficial de Interrail según la edad del viajero (Joven, Adulto o Senior).
El pase de los niños de entre 4 y 11 años que viajen acompañados por un adulto es gratuito (máximo dos niños por cada adulto).
Los clientes de Renfe residentes en Europa o con ciudadanía europea podrán adquirir los billetes de esta promoción, identificados con la etiqueta ‘Promotional Pass’, a través de la web www.renfe.com, en las taquillas de Renfe en estaciones y en agencias de viaje autorizadas.
Asimismo, quienes ya dispongan de un pase Interrail disfrutarán de todas las ventajas, descuentos y condiciones especiales ofrecidas por las diferentes compañías colaboradoras.
Más servicios y menor consumo energético
Renfe dispone del mayor número de frecuencias y destinos del mercado, al ofrecer más de 300 servicios diarios de larga distancia con un amplio abanico de horarios para viajar por toda España.
Los trenes de alta velocidad AVE de Renfe son los mejor valorados por los españoles, según los datos del Panel de Hogares sobre el transporte ferroviario que elabora la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Asimismo, Renfe publica mensualmente sus índices de puntualidad y de calidad del servicio, tanto para sus trenes de alta velocidad y larga distancia como para Avant, Media Distancia y núcleos de Cercanías. Ninguna otra operadora de transporte ofrece esta información con tanta accesibilidad y transparencia. Los datos están disponibles en el apartado ‘Gobierno corporativo y transparencia’ de la página web de Renfe.