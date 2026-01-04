El gasto de los turistas internacionales en España creció en 2025

Domingo, 04 Enero 2026 08:17

El gasto total de los turistas internacionales hasta noviembre de 2025 ha ascendido a 126.707 millones de euros, lo que supone un incremento del 6,9 por ciento respecto al mismo periodo de 2024, según los datos publicados esta semana por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Esta cifra ya es superior a todo el gasto acumulado entre enero y diciembre del año pasado, que ascendió a 126.282 millones de euros.

En cuanto al número de turistas internacionales que llegaron a España en los primeros once meses de 2025, la cifra supera los 91,4 millones, con un crecimiento del 3,4% en relación al mismo periodo del año anterior.

En lo que respecta al mes de noviembre nos visitaron 5,7 millones de turistas internacionales, un aumento del 2,1% en tasa interanual; estos turistas dejaron en nuestro país alrededor de 8.000 millones de euros, un 5% más que en noviembre de 2024.

Estos datos, como viene sucediendo a lo largo del año, consolidan la tendencia de crecimiento del gasto en destino por encima del incremento en el ritmo de las llegadas, algo más moderado en este 2025 que el pasado año.

Una evolución estadística que va en la línea de la apuesta del Ministerio por un nuevo modelo turístico, más sostenible y basado en priorizar la calidad frente a la cantidad, desconcentrar y desestacionalizar los destinos y diversificar la oferta.

En los once primeros meses de 2025, Reino Unido fue el país con mayor gasto acumulado (17,8% del total) y un aumento del 12,7% en noviembre, seguido de Alemania (11,8%), que disminuyó su gasto un 0,7% en el undécimo mes, y Francia (8,7%), que también lo disminuyó levemente, un 0,2%.

En el capítulo de gasto destaca en noviembre el conjunto de países de 'resto del mundo', cuyo desembolso crece un 7,1% en tasa interanual.

Por otro lado, las Comunidades Autónomas con mayor gasto acumulado han sido Cataluña (18,5% del total), Baleares (17,5%) y Canarias (16,4%).

En cuanto a visitantes, los principales países emisores hasta el mes de noviembre fueron Reino Unido (con 18,2 millones y un aumento del 3,9% respecto al mismo periodo de 2024); Francia (con más de 12 millones y una ligera bajada del 0,5%), y Alemania (con más de 11,4 millones y un 0,9% más).

Los principales destinos en el acumulado del año son Cataluña (19,1 millones de turistas y variación positiva del 1% respecto al mismo periodo del año anterior); Baleares (15,5 millones y un 2,6% más) y Canarias (14,2 millones, un 3,4% más).