Sanidad comienza trámites para reformar jornada laboral de los residentes

Domingo, 04 Enero 2026 08:12

El Ministerio de Sanidad ha iniciado el procedimiento de consulta pública previa para modificar el Real Decreto 1146/2006, que regula la relación laboral del personal en formación sanitaria especializada (https://www.sanidad.gob.es/normativa/consultas/home.htm).

El Real Decreto 1146/2006 supuso la creación de un marco común para regular la relación laboral del personal en formación sanitaria especializada.

No obstante, desde su entrada en vigor, solo se han introducido ajustes menores, sin abordar aspectos clave como la duración y organización de la jornada laboral, especialmente en lo relativo a las horas de guardia, lo que hace necesaria su revisión en el contexto normativo actual.

Actualmente, existe un debate a nivel internacional sobre la organización de los servicios de salud que permita proteger la salud del personal sanitario y facilitar la retención y atracción de talento.

En este contexto, se encuentra en curso la reforma del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, que propone eliminar los turnos continuados de 24 horas y reforzar los descansos laborales.

Sin embargo, dicha ley no es aplicable al personal en formación, lo que hace necesario modificar el Real Decreto 1146/2006 para poder aplicar estas reformas a este colectivo.

Uno de los problemas que se pretende corregir es la realización de jornadas laborales que superan los máximos permitidos por la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, circunstancia que la normativa vigente no evita de forma efectiva.

Además, la duración actual de la jornada no resulta necesaria ni para el cumplimiento de los objetivos formativos de las especialidades ni para la adecuada atención de los deberes establecidos en el Real Decreto en vigor.

Todo lo anterior pone de manifiesto la necesidad de modificar el Real Decreto 1146/2006, a fin de garantizar el respeto de los límites en materia de jornada laboral del personal en formación sanitaria especializada y de aplicar a este colectivo los acuerdos alcanzados en la reforma del Estatuto Marco.

Los ciudadanos, organizaciones y asociaciones interesadas podrán enviar sus observaciones hasta el 13 de enero de 2026 al correo electrónico proyectosnormativos-dgorden@sanidad.gob.es.