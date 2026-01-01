Los programas GECCO permiten que 25.767 personas migrantes trabajen en España en 2025

Jueves, 01 Enero 2026 09:51

La Gestión Colectiva de Contrataciones en Origen (GECCO) ha logrado cifras récord para la migración circular en nuestro país durante 2025.

Un total de 25.767 personas migrantes se han beneficiado de estas iniciativas de migración regular y ordenada, superando ampliamente los más de 20.000 participantes de 2024 y los 19.000 del año 2023.

Los programas GECCO consisten en la tramitación y concesión simultánea de una pluralidad de autorizaciones de residencia y trabajo para extranjeros, reservados exclusivamente a la migración laboral colectiva desde su origen, es decir, a grupos de trabajadoras y trabajadores extracomunitarios que no se hallen ni residan en España.

Iniciado en el año 2000, el marco de contratación GECCO cierra este año su 25 aniversario con récord de participantes, superando en casi un 25% las cifras del año pasado.

Los países participantes en la campaña de 2025 han sido 17: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Gambia, Guatemala, Honduras, India, Marruecos, Mauritania, México, Perú, República Dominicana, Senegal, El Salvador y Uruguay.

El país con mayor número de trabajadores y trabajadores contratados es Marruecos, con el 81 por ciento de contrataciones realizadas, siendo mujeres (92%) con una edad media de 43 años el perfil más común.

El siguiente país con mayor representación de participantes es Colombia con un 13%, seguido de Honduras con un 4%. El principal sector de actividad es el de la agricultura.

Respecto a los lugares de destino para el desempeño de su trabajo, los trabajadores y trabajadoras han llegado a un total de 21 provincias: Huelva, Lérida, Albacete, Huesca, Madrid, Baleares, Gerona, Segovia, Almería, Badajoz, León, Zaragoza, Cantabria, Teruel, Barcelona, Tarragona, Cáceres, Alicante, Soria, Castellón, Álava.

La provincia de Huelva aglutina el mayor número de personas empleadas internacionales (84%).

Luz verde a WAFIRA II

En línea con seguir potenciando la migración circular y ordenada, el pasado 16 de diciembre los Gobiernos de España, Francia y Marruecos pactaron poner en marcha WAFIRA II, un programa regional de migración circular que acompañará a 3.000 trabajadores y trabajadoras marroquíes empleados de manera estacional en España y Francia.

Esta nueva edición de WAFIRA cuenta con el apoyo de la Unión Europea y ha sido ampliada a seis países: Marruecos, España, Francia, Portugal, Mauritania y Cabo Verde, buscando que la movilidad laboral sea más segura, mejor organizada y más beneficiosa para las personas migrantes y los territorios implicados.

Tras una primera fase (2021–2025) que permitió reforzar la autonomía económica de 250 trabajadoras temporeras marroquíes, WAFIRA II (2026-2028) da un salto adelante en cuanto a volumen y alcance, convirtiendo a la iniciativa en un ejemplo de éxito de los programas de migración circular.

El programa acompañará a 3.000 trabajadores y trabajadoras durante 40 meses con tres objetivos principales: preparar mejor a los participantes antes de su partida, mejorar su experiencia laboral en Europa y facilitar su regreso y reintegración en Marruecos, especialmente a través de formaciones y apoyo al emprendimiento.

Compromiso renovado con la migración circular

Desde 2020, el Gobierno de España ha puesto en marcha diversos programas de migración circular vinculados al mercado laboral, especialmente enfocados en sectores estacionales. Estos programas, gestionados bajo el marco del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, han incluido tanto la renovación de acuerdos existentes como la firma de nuevos convenios.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a través de la Secretaría de Estado de Migraciones, ha aprobado la Orden para la Gestión Colectiva de Contrataciones en Origen (GECCO) correspondiente al próximo año 2026.

La Orden GECCO, publicada en el Boletín Oficial del Estado, contiene las normas necesarias para la gestión, con plenos derechos y garantías, de la contratación colectiva en origen y los programas de migración circular.

El texto se adecúa al nuevo Reglamento de Extranjería (RELOEX), que entró en vigor en mayo de 2025 con la novedad de incorporar derechos y garantías de las personas trabajadoras que se preveían anualmente en la orden ministerial, brindando así una mayor seguridad jurídica a estos trabajadores.

Así, el RELOEX prevé la gestión colectiva de contrataciones en origen en el título VI, un nuevo modelo de gestión de contratación que permite tramitar conjuntamente varias autorizaciones, de al menos 10 puestos de trabajo, siempre y cuando las personas extranjeras no se encuentren en España.

Los dos modelos de contratación previstos en la Orden GECCO, estable y circular, podrán realizarse de forma genérica y nominativa, y admiten formas de tramitación ordinaria y unificada. Al igual que este año, la orden para 2026 profundiza en la modalidad de contratación nominativa, con el objetivo de dar cabida, dentro del marco de las contrataciones fijo-discontinuas, a proyectos migratorios de naturaleza circular que hubiesen utilizado la figura de la residencia de duración determinada hasta su derogación efectiva el 27 de julio de 2023.

Además, la nueva orden ministerial añade un artículo, el número 7, de garantías específicas para migración circular, destinado a proteger el bienestar sociolaboral de los participantes en estos programas.

Mediante este, la persona empleadora estará obligada a garantizar un alojamiento durante todo el periodo de actividad y en cada uno de los llamamientos sucesivos, y se deberá comunicar al órgano de tramitación cualquier cambio que se produzca sobre el mismo.