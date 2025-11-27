CSIF consigue elevar las nóminas y mejorar las condiciones laborales

Jueves, 27 Noviembre 2025 08:30

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha dado su visto bueno al nuevo acuerdo salarial (2025-2028) y de condiciones laborales negociado con el Ministerio de Función Pública y que será firmado en los próximos días.

La clave para el visto bueno ha sido la cesión de Función Pública para añadir un 0,5 al año 2026 vinculado a que el IPC sea igual o superior al 1,5 por ciento de la parte fija para este año.

Este incremento se pagaría en el primer trimestre de 2027 con efectos retroactivos.

Además, para CSIF, ha sido clave que el acuerdo recoja, a propuesta de CSIF, mejoras en permisos, acción social, prestación sanitaria del mutualismo administrativo, jubilaciones de clases pasivas y que las revisiones de los complementos por residencia así como las indemnizaciones por razones de servicio se revisen al alza el próximo año.

Después de meses de protestas en solitario y bloqueo de la negociación, CSIF ha subrayado en un comunicado que ha conseguido elevar las nóminas y mejorar las condiciones laborales, pese al bloqueo presupuestario, la incertidumbre política y las limitaciones económicas que impone Bruselas.

"Es el mejor acuerdo posible en las actuales circunstancias políticas", ha recalcado.

A partir de diciembre de 2025 se abonará una paga con los atrasos de todo el año, con un incremento de un 2,5%.

Las nóminas subirán un 4 por ciento en enero de 2026 más un 0,5 por ciento adicional si el IPC de ese año es igual o superior al 1,5.

En enero de 2027 subirán un 4,5 y culminarán en un 11,4 por ciento en enero 2028.

CSIF ha conseguido además mejoras en materia de permisos y conciliación, promoción interna, concurso de méritos, movilidad; agilizar los procesos selectivos; eliminar la tasa de reposición; reforzar la atención al público; adaptar la clasificación de los puestos de trabajo a las funciones reales; mejoras en jubilación, así como desbloquear las 35 horas y la regulación

del teletrabajo en la AGE, entre otras medidas.

El Gobierno se ha comprometido igualmente a mejorar la calidad sanitaria del Mutualismo Administrativo (MUFACE, MUGEJU e ISFAS)

Se constituirá una Comisión de Seguimiento para asegurar el cumplimiento de las medidas en un plazo máximo de 15 días desde la firma.

El acuerdo no es un cheque en blanco y desde ya CSIF se ha comprometido a velar por su cumplimiento en tiempo y forma, reservándonos todas las medidas para asegurar su efectiva ejecución